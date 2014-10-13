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"تعليم رجال ألمع" تعلِّق الدراسة غدًا في جميع المدارس

وفقًا لتنبيه الأرصاد.. والتعليق يشمل مدارس البنين والبنات

وجّه مدير تعليم رجال ألمع إبراهيم كدوان بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الاثنين في جميع مدارس المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم رجال ألمع ناصر جبلي، إنه وفقًا للإنذار المتقدّم من مصلحة الأرصاد فقد وجّه مدير التعليم بتعليق الدراسة غدًا الاثنين ١٥-٢-١٤٤١هـ في جميع مدارس المحافظة "بنين- بنات".

وختم بقوله: دعواتنا للجميع بالسلامة وأن يجعلها الله أمطار خير وبركة.

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"تعليم رجال ألمع" تعلِّق الدراسة غدًا في جميع المدارس
سبق

وجّه مدير تعليم رجال ألمع إبراهيم كدوان بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الاثنين في جميع مدارس المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم رجال ألمع ناصر جبلي، إنه وفقًا للإنذار المتقدّم من مصلحة الأرصاد فقد وجّه مدير التعليم بتعليق الدراسة غدًا الاثنين ١٥-٢-١٤٤١هـ في جميع مدارس المحافظة "بنين- بنات".

وختم بقوله: دعواتنا للجميع بالسلامة وأن يجعلها الله أمطار خير وبركة.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
09:54 PM
اخر تعديل
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
10:33 PM

"تعليم رجال ألمع" تعلِّق الدراسة غدًا في جميع المدارس

وفقًا لتنبيه الأرصاد.. والتعليق يشمل مدارس البنين والبنات

A A A
محمد طيران - رجال ألمع
0
2,130

وجّه مدير تعليم رجال ألمع إبراهيم كدوان بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الاثنين في جميع مدارس المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم رجال ألمع ناصر جبلي، إنه وفقًا للإنذار المتقدّم من مصلحة الأرصاد فقد وجّه مدير التعليم بتعليق الدراسة غدًا الاثنين ١٥-٢-١٤٤١هـ في جميع مدارس المحافظة "بنين- بنات".

وختم بقوله: دعواتنا للجميع بالسلامة وأن يجعلها الله أمطار خير وبركة.

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