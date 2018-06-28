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الكويت تدين استمرار استهداف المدنيين في جنوب المملكة من قِبل الحوثي

أكّدت الوقوف التام إلى جانب السعودية وتأييدها في إجراءات حماية أمنها

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار استهداف المدنيين والمناطق المدنية في جنوب المملكة العربية السعودية من قِبل ميليشيا الحوثي.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، أن استمرار هذه الاعتداءات الإجرامية الممنهجة يؤكّد تحدّي ميليشيا الحوثي للقانون الدولي والإنساني، وتحدّيها للمجتمع الدولي، وسعيها لرفض وتقويض المساعي الدولية لإيجاد حل سياسي ينهي الصراع الدائر في اليمن، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك السريع والرادع لوقف هذه الأعمال الإجرامية الهادفة للنيل من أمن المملكة والمزعزعة لاستقرار المنطقة.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكويت تدين استمرار استهداف المدنيين في جنوب المملكة من قِبل الحوثي
سبق

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار استهداف المدنيين والمناطق المدنية في جنوب المملكة العربية السعودية من قِبل ميليشيا الحوثي.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، أن استمرار هذه الاعتداءات الإجرامية الممنهجة يؤكّد تحدّي ميليشيا الحوثي للقانون الدولي والإنساني، وتحدّيها للمجتمع الدولي، وسعيها لرفض وتقويض المساعي الدولية لإيجاد حل سياسي ينهي الصراع الدائر في اليمن، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك السريع والرادع لوقف هذه الأعمال الإجرامية الهادفة للنيل من أمن المملكة والمزعزعة لاستقرار المنطقة.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
12:31 PM

الكويت تدين استمرار استهداف المدنيين في جنوب المملكة من قِبل الحوثي

أكّدت الوقوف التام إلى جانب السعودية وتأييدها في إجراءات حماية أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار استهداف المدنيين والمناطق المدنية في جنوب المملكة العربية السعودية من قِبل ميليشيا الحوثي.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، أن استمرار هذه الاعتداءات الإجرامية الممنهجة يؤكّد تحدّي ميليشيا الحوثي للقانون الدولي والإنساني، وتحدّيها للمجتمع الدولي، وسعيها لرفض وتقويض المساعي الدولية لإيجاد حل سياسي ينهي الصراع الدائر في اليمن، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك السريع والرادع لوقف هذه الأعمال الإجرامية الهادفة للنيل من أمن المملكة والمزعزعة لاستقرار المنطقة.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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