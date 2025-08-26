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قوات التحالف تعترض وتُسقط طائرتَيْن بدون طيار "مسيَّرتَيْن" في المجال الجوي لليمن

أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه السعودية

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - مساء أمس الأحد وصباح اليوم الاثنين من اعتراض وإسقاط طائرتَيْن بدون طيار (مسيَّرتَيْن) بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه السعودية.

وأوضح العقيد المالكي أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل - بفضل الله -، ويتخذ التحالف الإجراءات العملياتية كافة، وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وأضاف: هذه المحاولات الإرهابية المتكررة تعبِّر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومَن يقف وراءها.. كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها، وحالة السخط الشعبي تجاهها. مؤكدًا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قوات التحالف تعترض وتُسقط طائرتَيْن بدون طيار "مسيَّرتَيْن" في المجال الجوي لليمن
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - مساء أمس الأحد وصباح اليوم الاثنين من اعتراض وإسقاط طائرتَيْن بدون طيار (مسيَّرتَيْن) بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه السعودية.

وأوضح العقيد المالكي أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل - بفضل الله -، ويتخذ التحالف الإجراءات العملياتية كافة، وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وأضاف: هذه المحاولات الإرهابية المتكررة تعبِّر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومَن يقف وراءها.. كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها، وحالة السخط الشعبي تجاهها. مؤكدًا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
01:29 AM
اخر تعديل
26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
02:53 AM

قوات التحالف تعترض وتُسقط طائرتَيْن بدون طيار "مسيَّرتَيْن" في المجال الجوي لليمن

أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,448

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - مساء أمس الأحد وصباح اليوم الاثنين من اعتراض وإسقاط طائرتَيْن بدون طيار (مسيَّرتَيْن) بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه السعودية.

وأوضح العقيد المالكي أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل - بفضل الله -، ويتخذ التحالف الإجراءات العملياتية كافة، وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وأضاف: هذه المحاولات الإرهابية المتكررة تعبِّر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومَن يقف وراءها.. كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها، وحالة السخط الشعبي تجاهها. مؤكدًا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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