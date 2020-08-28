نائب أمير نجران يعزّي محافظ شرورة في وفاة والده

قدم الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، تعازيه ومواساته لمحافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، في وفاة والده رحمه الله.

وأعرب الأمير تركي بن هذلول عن خالص تعازيه ومواساته لجميع الأسرة في وفاة والدهم، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبه عبر العنزي عن بالغ شكره لنائب أمير المنطقة على مواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.