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السعودية تواجه اليابان والصين في كأس آسيا للناشئين

أوقعت قرعة بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2020، المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً اليابان حاملة اللقب وإندونيسيا والصين، فيما جاء منتخب البحرين المضيف في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبات كوريا الشمالية وإيران وقطر.

جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم يوم الخميس عبر تقنية اتصال الفيديو من مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويشارك في النهائيات 16 منتخباً، تم توزيعها على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتحصل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة على بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً 2021 في بيرو.

وتقام النهائيات خلال الفترة من 25 نوفمبر ولغاية 12 ديسمبر 2020.

وكان منتخب اليابان توج بلقب النسخة الماضية من البطولة عام 2018 في ماليزيا، بعدما تغلب على طاجيكستان 1-0 في المباراة النهائية.

قرعة بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2020 في البحرين:

- المجموعة الأولى: البحرين، كوريا الشمالية، إيران، قطر.

- المجموعة الثانية: طاجيكستان، عمان، اليمن، الإمارات.

- المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، أستراليا، الهند، أوزبكستان.

- المجموعة الرابعة: اليابان، إندونيسيا، السعودية، الصين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السعودية تواجه اليابان والصين في كأس آسيا للناشئين
سبق

أوقعت قرعة بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2020، المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً اليابان حاملة اللقب وإندونيسيا والصين، فيما جاء منتخب البحرين المضيف في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبات كوريا الشمالية وإيران وقطر.

جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم يوم الخميس عبر تقنية اتصال الفيديو من مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويشارك في النهائيات 16 منتخباً، تم توزيعها على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتحصل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة على بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً 2021 في بيرو.

وتقام النهائيات خلال الفترة من 25 نوفمبر ولغاية 12 ديسمبر 2020.

وكان منتخب اليابان توج بلقب النسخة الماضية من البطولة عام 2018 في ماليزيا، بعدما تغلب على طاجيكستان 1-0 في المباراة النهائية.

قرعة بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2020 في البحرين:

- المجموعة الأولى: البحرين، كوريا الشمالية، إيران، قطر.

- المجموعة الثانية: طاجيكستان، عمان، اليمن، الإمارات.

- المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، أستراليا، الهند، أوزبكستان.

- المجموعة الرابعة: اليابان، إندونيسيا، السعودية، الصين.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
04:04 PM

السعودية تواجه اليابان والصين في كأس آسيا للناشئين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوقعت قرعة بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2020، المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً اليابان حاملة اللقب وإندونيسيا والصين، فيما جاء منتخب البحرين المضيف في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبات كوريا الشمالية وإيران وقطر.

جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم يوم الخميس عبر تقنية اتصال الفيديو من مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويشارك في النهائيات 16 منتخباً، تم توزيعها على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتحصل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة على بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً 2021 في بيرو.

وتقام النهائيات خلال الفترة من 25 نوفمبر ولغاية 12 ديسمبر 2020.

وكان منتخب اليابان توج بلقب النسخة الماضية من البطولة عام 2018 في ماليزيا، بعدما تغلب على طاجيكستان 1-0 في المباراة النهائية.

قرعة بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2020 في البحرين:

- المجموعة الأولى: البحرين، كوريا الشمالية، إيران، قطر.

- المجموعة الثانية: طاجيكستان، عمان، اليمن، الإمارات.

- المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، أستراليا، الهند، أوزبكستان.

- المجموعة الرابعة: اليابان، إندونيسيا، السعودية، الصين.

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