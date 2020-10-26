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"الصحة": تسجيل 357 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 361 خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت تسجل 682 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي عدد الوفيات يصل إلى 749 حالة

سجلت الكويت 682 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 122317، في حين سُجلت ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 749 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 122 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8177 حالة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 620 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 113391 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الكويت تسجل 682 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الكويت 682 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 122317، في حين سُجلت ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 749 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 122 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8177 حالة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 620 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 113391 حالة.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
04:02 PM

الكويت تسجل 682 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي عدد الوفيات يصل إلى 749 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكويت 682 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 122317، في حين سُجلت ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 749 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 122 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8177 حالة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 620 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 113391 حالة.

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