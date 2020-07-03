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ألمانيا: تسجيل 446 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بكورونا

بلغ عدد المتعافين من الفيروس 181 ألفاً

سجلت السلطات الألمانية، اليوم، 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 195 ألفاً و674 حالة.

وأوضح معهد روبرت كوخ لرصد الأوبئة في ألمانيا، في بيان صحفي، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغ حتى صباح اليوم 9003 حالات، بزيادة 9 حالات وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 181 ألفاً، بزيادة نحو 700 حالة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا: تسجيل 446 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بكورونا
سبق

سجلت السلطات الألمانية، اليوم، 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 195 ألفاً و674 حالة.

وأوضح معهد روبرت كوخ لرصد الأوبئة في ألمانيا، في بيان صحفي، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغ حتى صباح اليوم 9003 حالات، بزيادة 9 حالات وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 181 ألفاً، بزيادة نحو 700 حالة.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
02:23 PM

ألمانيا: تسجيل 446 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بكورونا

بلغ عدد المتعافين من الفيروس 181 ألفاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت السلطات الألمانية، اليوم، 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 195 ألفاً و674 حالة.

وأوضح معهد روبرت كوخ لرصد الأوبئة في ألمانيا، في بيان صحفي، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغ حتى صباح اليوم 9003 حالات، بزيادة 9 حالات وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 181 ألفاً، بزيادة نحو 700 حالة.

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