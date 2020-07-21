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تراجع الدولار يقفز بأسعار الذهب لأعلى مستوى في 9 سنوات

الفضة ترتفع لمعدل غير مسبوق منذ 2016

قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة أثناء التعاملات، اليوم (الثلاثاء)، مسجلة أعلى مستوى لها في حوالي تسع سنوات، بدعم من تراجع الدولار وتوقعات بمزيد من الإجراءات التحفيزية لإحياء الاقتصادات التي تعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وبحلول الساعة 1455 بتوقيت جرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعاً 1.1 بالمئة عند 1835.30 دولاراً للأوقية، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2011 عند 1841.01 دولار، وفقاً لـ"رويترز".

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 5.6 بالمئة إلى 21.02 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لها منذ العشرين من يوليو (تموز) 2016.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تراجع الدولار يقفز بأسعار الذهب لأعلى مستوى في 9 سنوات
سبق

قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة أثناء التعاملات، اليوم (الثلاثاء)، مسجلة أعلى مستوى لها في حوالي تسع سنوات، بدعم من تراجع الدولار وتوقعات بمزيد من الإجراءات التحفيزية لإحياء الاقتصادات التي تعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وبحلول الساعة 1455 بتوقيت جرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعاً 1.1 بالمئة عند 1835.30 دولاراً للأوقية، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2011 عند 1841.01 دولار، وفقاً لـ"رويترز".

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 5.6 بالمئة إلى 21.02 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لها منذ العشرين من يوليو (تموز) 2016.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
07:51 PM

تراجع الدولار يقفز بأسعار الذهب لأعلى مستوى في 9 سنوات

الفضة ترتفع لمعدل غير مسبوق منذ 2016

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة أثناء التعاملات، اليوم (الثلاثاء)، مسجلة أعلى مستوى لها في حوالي تسع سنوات، بدعم من تراجع الدولار وتوقعات بمزيد من الإجراءات التحفيزية لإحياء الاقتصادات التي تعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وبحلول الساعة 1455 بتوقيت جرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعاً 1.1 بالمئة عند 1835.30 دولاراً للأوقية، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2011 عند 1841.01 دولار، وفقاً لـ"رويترز".

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 5.6 بالمئة إلى 21.02 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لها منذ العشرين من يوليو (تموز) 2016.

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