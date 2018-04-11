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"مدني جدة" يخمد حريقًا بمنزل شعبي بـحي الهنداوية

الحادث أسفر عن إصابة وافد عربي ونقله للمستشفى

سيطرت فرق الدفاع المدني بجدة، اليوم، على حريق اندلع بمنزل شعبي بحي الهنداوية جنوب غرب المحافظة، وأسفر الحادث عن إصابة وافد عربي بحروق متفرقة نقل على اثرها إلى المستشفى.

‏وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: تلقت عمليات 911 بلاغاً في الساعة 12:20 ظهر اليوم يفيد باندلاع حريق بمنزل شعبي بحي الهنداوية، وانطلقت الفرق اللازمة والمعدات المساندة إلى الموقع لإخماد الحريق.

وأضاف: فريق التحقيق باشر عمله بالموقع، ونؤكد ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها.

جدة الدفاع المدني حريق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جدة" يخمد حريقًا بمنزل شعبي بـحي الهنداوية
سبق

سيطرت فرق الدفاع المدني بجدة، اليوم، على حريق اندلع بمنزل شعبي بحي الهنداوية جنوب غرب المحافظة، وأسفر الحادث عن إصابة وافد عربي بحروق متفرقة نقل على اثرها إلى المستشفى.

‏وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: تلقت عمليات 911 بلاغاً في الساعة 12:20 ظهر اليوم يفيد باندلاع حريق بمنزل شعبي بحي الهنداوية، وانطلقت الفرق اللازمة والمعدات المساندة إلى الموقع لإخماد الحريق.

وأضاف: فريق التحقيق باشر عمله بالموقع، ونؤكد ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
04:21 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
05:08 PM

"مدني جدة" يخمد حريقًا بمنزل شعبي بـحي الهنداوية

الحادث أسفر عن إصابة وافد عربي ونقله للمستشفى

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
1,320

سيطرت فرق الدفاع المدني بجدة، اليوم، على حريق اندلع بمنزل شعبي بحي الهنداوية جنوب غرب المحافظة، وأسفر الحادث عن إصابة وافد عربي بحروق متفرقة نقل على اثرها إلى المستشفى.

‏وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: تلقت عمليات 911 بلاغاً في الساعة 12:20 ظهر اليوم يفيد باندلاع حريق بمنزل شعبي بحي الهنداوية، وانطلقت الفرق اللازمة والمعدات المساندة إلى الموقع لإخماد الحريق.

وأضاف: فريق التحقيق باشر عمله بالموقع، ونؤكد ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها.

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