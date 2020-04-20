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"الأرصاد" تنبّه من أمطار غزيرة على نجران.. و"المدني" تتفاعل

دعت إلى اتباع الإرشادات واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد على منطقة نجرن، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وثار وخباش وحبونا ويدمة وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 11:55مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، من جانبها، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة.

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"الأرصاد" تنبّه من أمطار غزيرة على نجران.. و"المدني" تتفاعل
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد على منطقة نجرن، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وثار وخباش وحبونا ويدمة وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 11:55مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، من جانبها، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
09:47 AM

"الأرصاد" تنبّه من أمطار غزيرة على نجران.. و"المدني" تتفاعل

دعت إلى اتباع الإرشادات واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد على منطقة نجرن، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وثار وخباش وحبونا ويدمة وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 11:55مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، من جانبها، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة.

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