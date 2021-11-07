اِحْمِلْ زجاجة مياه عند خروجك من المنزل.. "صحة المدينة" تنصح
#صحتك_خضراء.. لشرب كمية كافية طوال اليوم وحفاظاً على البيئة
دعت "صحة المدينة المنوّرة"، إلى الحرص عند الخروج من المنزل على حمل زجاجة مياه وإعادة تعبئتها.
وتحت وسم #صحتك_خضراء، كتب الحساب الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنوّرة في "تويتر": "صباحكم صحة خضراء.. لشرب الكمية الكافية من الماء طوال اليوم وحفاظًا على البيئة؛ احرص عند خروجك من المنزل على حمل زجاجة الماء وإعادة تعبئتها".
اِحْمِلْ زجاجة مياه عند خروجك من المنزل.. "صحة المدينة" تنصح
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-11-07
دعت "صحة المدينة المنوّرة"، إلى الحرص عند الخروج من المنزل على حمل زجاجة مياه وإعادة تعبئتها.
وتحت وسم #صحتك_خضراء، كتب الحساب الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنوّرة في "تويتر": "صباحكم صحة خضراء.. لشرب الكمية الكافية من الماء طوال اليوم وحفاظًا على البيئة؛ احرص عند خروجك من المنزل على حمل زجاجة الماء وإعادة تعبئتها".
07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
11:21 AM
اِحْمِلْ زجاجة مياه عند خروجك من المنزل.. "صحة المدينة" تنصح
#صحتك_خضراء.. لشرب كمية كافية طوال اليوم وحفاظاً على البيئة
دعت "صحة المدينة المنوّرة"، إلى الحرص عند الخروج من المنزل على حمل زجاجة مياه وإعادة تعبئتها.
وتحت وسم #صحتك_خضراء، كتب الحساب الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنوّرة في "تويتر": "صباحكم صحة خضراء.. لشرب الكمية الكافية من الماء طوال اليوم وحفاظًا على البيئة؛ احرص عند خروجك من المنزل على حمل زجاجة الماء وإعادة تعبئتها".