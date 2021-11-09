انطلقت مناورات تمرين "رماية الخليج 2021"، بين القوات البرية الملكية السعودية مع القوة البرية الكويتية وقوات أمريكية في مجمع ميادين الأديرع تستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.
بالفيديو.. انطلاق مناورات تمرين "رماية الخليج 2021" بين القوات البرية السعودية والكويتية والأمريكية
في مجمع ميادين الأديرع.. تستمر حتى 18 نوفمبر الجاري
انطلقت مناورات تمرين "رماية الخليج 2021"، بين القوات البرية الملكية السعودية مع القوة البرية الكويتية وقوات أمريكية في مجمع ميادين الأديرع تستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.
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بالفيديو.. انطلاق مناورات تمرين "رماية الخليج 2021" بين القوات البرية السعودية والكويتية والأمريكيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-09
09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
06:25 PM
بالفيديو.. انطلاق مناورات تمرين "رماية الخليج 2021" بين القوات البرية السعودية والكويتية والأمريكية
في مجمع ميادين الأديرع.. تستمر حتى 18 نوفمبر الجاري
انطلقت مناورات تمرين "رماية الخليج 2021"، بين القوات البرية الملكية السعودية مع القوة البرية الكويتية وقوات أمريكية في مجمع ميادين الأديرع تستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.
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