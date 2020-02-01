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الدمام تحتضن "الملتقى السنوي للدفاع المدني" برعاية أمير الشرقية

فرصة لاستقطاب مختصي الذكاء الاصطناعي .. و"سبق" ترعاه إلكترونياً

يرعى أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، يوم الثلاثاء القادم، الملتقى السنوي للدفاع المدني 2020 والذي ينظمة الدفاع المدني تحت شعار «الحاضر .. وصناعة المستقبل »، الذي ترعاه "سبق" إلكترونياً وتستمر فعالياته لمدة يومين في فندق الشيراتون بمدينة الدمام.

وأكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن الملتقى يُعد فرصة كبيرة لاستقطاب المختصين والمهتمين والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف إثراء النقاش وتقديم الاقتراحات وطرح الرؤى في البحث والكشف عن تقنيات جديدة تخدم مهام وأعمال رجال الدفاع المدني في مواجهة التحديات والحلول الميدانية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي مما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

ورفع "العمرو" أسمى آيات الشكر والتقدير للأمير "سعود" على رعايته الكريمة للملتقى ودعمه المتواصل لأنشطة المديرية العامة للدفاع المدني، مؤكداً أن رعايته تؤكد حرص ولاة الأمر على الارتقاء بمستوى الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات لهذا الوطن وأهله الكرام.

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الدمام تحتضن "الملتقى السنوي للدفاع المدني" برعاية أمير الشرقية
سبق

يرعى أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، يوم الثلاثاء القادم، الملتقى السنوي للدفاع المدني 2020 والذي ينظمة الدفاع المدني تحت شعار «الحاضر .. وصناعة المستقبل »، الذي ترعاه "سبق" إلكترونياً وتستمر فعالياته لمدة يومين في فندق الشيراتون بمدينة الدمام.

وأكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن الملتقى يُعد فرصة كبيرة لاستقطاب المختصين والمهتمين والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف إثراء النقاش وتقديم الاقتراحات وطرح الرؤى في البحث والكشف عن تقنيات جديدة تخدم مهام وأعمال رجال الدفاع المدني في مواجهة التحديات والحلول الميدانية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي مما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

ورفع "العمرو" أسمى آيات الشكر والتقدير للأمير "سعود" على رعايته الكريمة للملتقى ودعمه المتواصل لأنشطة المديرية العامة للدفاع المدني، مؤكداً أن رعايته تؤكد حرص ولاة الأمر على الارتقاء بمستوى الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات لهذا الوطن وأهله الكرام.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
05:34 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
07:29 PM

الدمام تحتضن "الملتقى السنوي للدفاع المدني" برعاية أمير الشرقية

فرصة لاستقطاب مختصي الذكاء الاصطناعي .. و"سبق" ترعاه إلكترونياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يرعى أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، يوم الثلاثاء القادم، الملتقى السنوي للدفاع المدني 2020 والذي ينظمة الدفاع المدني تحت شعار «الحاضر .. وصناعة المستقبل »، الذي ترعاه "سبق" إلكترونياً وتستمر فعالياته لمدة يومين في فندق الشيراتون بمدينة الدمام.

وأكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن الملتقى يُعد فرصة كبيرة لاستقطاب المختصين والمهتمين والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف إثراء النقاش وتقديم الاقتراحات وطرح الرؤى في البحث والكشف عن تقنيات جديدة تخدم مهام وأعمال رجال الدفاع المدني في مواجهة التحديات والحلول الميدانية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي مما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

ورفع "العمرو" أسمى آيات الشكر والتقدير للأمير "سعود" على رعايته الكريمة للملتقى ودعمه المتواصل لأنشطة المديرية العامة للدفاع المدني، مؤكداً أن رعايته تؤكد حرص ولاة الأمر على الارتقاء بمستوى الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات لهذا الوطن وأهله الكرام.

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