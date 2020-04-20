النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 6601.07 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.4 مليار ريال لأكثر من 152 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 77.37 نقطة ليقفل عند مستوى 6601.07 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 152 مليون سهم تقاسمها أكثر من 186 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الشرقية للتنمية، التعاونية، الجوف، أسواق المزرعة، والكثيري الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الوطنية، أسمنت العربية، التعمير، بدجت السعودية، وجدوى ريت السعودية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.82 و4.76 % .

وكانت أسهم شركات: الإنماء، بحر العرب، سيرا، زين السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، بحر العرب، الإنماء، سابك، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 79.01 نقطة ليقفل عند مستوى 7462.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 77 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 1729 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 6601.07 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 77.37 نقطة ليقفل عند مستوى 6601.07 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 152 مليون سهم تقاسمها أكثر من 186 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الشرقية للتنمية، التعاونية، الجوف، أسواق المزرعة، والكثيري الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الوطنية، أسمنت العربية، التعمير، بدجت السعودية، وجدوى ريت السعودية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.82 و4.76 % .

وكانت أسهم شركات: الإنماء، بحر العرب، سيرا، زين السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، بحر العرب، الإنماء، سابك، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 79.01 نقطة ليقفل عند مستوى 7462.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 77 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 1729 صفقة.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
02:01 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 6601.07 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.4 مليار ريال لأكثر من 152 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
331

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 77.37 نقطة ليقفل عند مستوى 6601.07 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 152 مليون سهم تقاسمها أكثر من 186 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الشرقية للتنمية، التعاونية، الجوف، أسواق المزرعة، والكثيري الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الوطنية، أسمنت العربية، التعمير، بدجت السعودية، وجدوى ريت السعودية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.82 و4.76 % .

وكانت أسهم شركات: الإنماء، بحر العرب، سيرا، زين السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، بحر العرب، الإنماء، سابك، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 79.01 نقطة ليقفل عند مستوى 7462.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 77 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 1729 صفقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,376
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,817
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,323
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,439

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

منى القحطاني
لماذا لا نساعد الخائنة؟!

لماذا لا نساعد الخائنة؟!

أحمد عجب
عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

أفنان القرشي
السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

عبدالرحمن القحطاني
ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة