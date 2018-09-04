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احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي.. إيراني يحرق نفسه أمام بلدية طهران

في الـ45 من عمره وحراس مبنى البلدية انتزعوا الطفل منه قبل أن تصله النار

أصيب رجل إيراني بحروق بالغة، بعد أن أضرم النار بنفسه أمام بلدية طهران؛ احتجاجاً منه على تردي الوضع الاقتصادي في بلاده، وتعاسة حاله شخصياً.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أفادت وكالات أنباء إيرانية بأن المحترق في الـ45 من عمره، حاول إحراق نفسه وطفله أمام مبنى بلدية طهران، صباح اليوم الثلاثاء، إلا أن حراس مبنى البلدية تمكنوا من انتزاع الطفل منه، قبل أن يُضرم النار في نفسه باستخدام البنزين والكبريت، وهو ما أسفر عن إصابته بحروق عميقة.

وقالت المصادر إن الرجل الذي يمتلك محلاً تجارياً تعرض لضغوط اقتصادية من قبل البلدية التي تطالبه بدفع ضريبة عالية تقدر بنحو 40 ألف دولار.

وذكرت مصادر أخرى أن البلدية طالبت الرجل بدفع هذه المبالغ نتيجة تغيير عمل محله التجاري، مشيرة إلى أن البلدية لا تزال تمتنع عن منحه رخصة العمل الجديد رغم دفعه المبالغ المستحقة.

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احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي.. إيراني يحرق نفسه أمام بلدية طهران
سبق

أصيب رجل إيراني بحروق بالغة، بعد أن أضرم النار بنفسه أمام بلدية طهران؛ احتجاجاً منه على تردي الوضع الاقتصادي في بلاده، وتعاسة حاله شخصياً.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أفادت وكالات أنباء إيرانية بأن المحترق في الـ45 من عمره، حاول إحراق نفسه وطفله أمام مبنى بلدية طهران، صباح اليوم الثلاثاء، إلا أن حراس مبنى البلدية تمكنوا من انتزاع الطفل منه، قبل أن يُضرم النار في نفسه باستخدام البنزين والكبريت، وهو ما أسفر عن إصابته بحروق عميقة.

وقالت المصادر إن الرجل الذي يمتلك محلاً تجارياً تعرض لضغوط اقتصادية من قبل البلدية التي تطالبه بدفع ضريبة عالية تقدر بنحو 40 ألف دولار.

وذكرت مصادر أخرى أن البلدية طالبت الرجل بدفع هذه المبالغ نتيجة تغيير عمل محله التجاري، مشيرة إلى أن البلدية لا تزال تمتنع عن منحه رخصة العمل الجديد رغم دفعه المبالغ المستحقة.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
11:48 AM

احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي.. إيراني يحرق نفسه أمام بلدية طهران

في الـ45 من عمره وحراس مبنى البلدية انتزعوا الطفل منه قبل أن تصله النار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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36,551

أصيب رجل إيراني بحروق بالغة، بعد أن أضرم النار بنفسه أمام بلدية طهران؛ احتجاجاً منه على تردي الوضع الاقتصادي في بلاده، وتعاسة حاله شخصياً.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أفادت وكالات أنباء إيرانية بأن المحترق في الـ45 من عمره، حاول إحراق نفسه وطفله أمام مبنى بلدية طهران، صباح اليوم الثلاثاء، إلا أن حراس مبنى البلدية تمكنوا من انتزاع الطفل منه، قبل أن يُضرم النار في نفسه باستخدام البنزين والكبريت، وهو ما أسفر عن إصابته بحروق عميقة.

وقالت المصادر إن الرجل الذي يمتلك محلاً تجارياً تعرض لضغوط اقتصادية من قبل البلدية التي تطالبه بدفع ضريبة عالية تقدر بنحو 40 ألف دولار.

وذكرت مصادر أخرى أن البلدية طالبت الرجل بدفع هذه المبالغ نتيجة تغيير عمل محله التجاري، مشيرة إلى أن البلدية لا تزال تمتنع عن منحه رخصة العمل الجديد رغم دفعه المبالغ المستحقة.

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