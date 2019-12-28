أكذوبة كـ"الدبابة".. "أردوغان" يقود سيارة زاعماً أنها تركية ومعارض يفضحه: إيطالية!

قال: قضية تصنيعها متداولة منذ 10 أعوام.. حكومة لا يمكنها تحقيق شيء بما تتبعه من منطق

قال رئيس حزب السعادة الإسلامي التركي تمل كرم الله أوغلو: إن السيارة التي وصفها الرئيس رجب أردوغان بأنها محلية الصنع هي في الواقع منتج إيطالي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه حزب السعادة التركي، أمس الأول الخميس، في المركز التعليمي بمنطقة بالجات في العاصمة أنقرة.

وكانت الرئاسة التركية قد نشرت صوراً كشفت النقاب فيها عن أول سيارة تركية محلية الصنع -حسب زعم الرئاسة التركية- حيث قام "أردوغان" بتدشينها، أمس الجمعة، فيما نشرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية مقطع فيديو لقيادة "أردوغان" لهذه السيارة التي أطلق عليها اسم "TOGG".

وقال كرم الله أوغلو، خلال المؤتمر الصحفي: إن الحكومة التركية ستطرح نموذج السيارات التي تم استقدامها من إيطاليا، على أنها سيارات محلية الصنع.

ووفق "زمان" التركية، أوضح أنه "يتم تداول قضية السيارة على مدار السنوات العشر الأخيرة، ويزعمون أننا سنبدأ في إنتاج السيارة المحلية في عام 2022؛ لكن الحقيقة بحسب كرم الله أوغلو هي أن "حكومة العدالة والتنمية لم تحقق تقدماً فيما يخص إنتاج السيارة المحلية حتى اليوم، ولا يمكنها تحقيق شيء بالمنطق الذي تتبعه".

وأفاد أنه "ليس بالإمكان حل المشكلات التي تعاني منها تركيا طالما لم تغير السلطة الحاكمة هذا المسار الذي تتبعه. بإمكان تركيا إنتاج سيارة محلية في غضون عامين إن تم تخصيص الموارد اللازمة والتحلي بالثقة في الأتراك".

وذكر "أوغلو" أنهم يعتبرون الإنتاج المحلي أمراً مهماً في كل المجالات قائلاً: "نريد أن يظل الأمل قائماً مهما حدث. طالما رغبنا في السيارة المحلية والإنتاج المحلي، ونأمل أن يكلل الأمر بنجاح، لكن بمنطق الحكومة الحالي لا يمكن تحقيق ذلك".

وكان الرئيس "أردوغان" قال، عقب وصوله من قمة كوالالمبور: إن موعد عرض السيارة التركية المحلية الصنع بالكامل، سيكون أمس الجمعة.

ويقتصر الأمر على مجرد عرض تصميم للسيارة الوطنية التركية، أي أنه حتى الآن لم يتضح متى يبدأ إنتاج هذه السيارة التي طُرِحت فكرة إنتاجها عام 2015 في إطار تقليل الاعتماد على الغرب، وعرض الإعلام بالفعل العديد من نسخ التصاميم المقترحة.

وكان "أردوغان" قد صادق في نوفمبر 2017 على تكوين تحالف يضم خمس شركات محلية تشترك في صناعة سيارة تركية، والشركات هي (الأناضول، كراج القابضة، توركسيل، زورلو القابضة، وبي إم سي).

لكن شركة "كراج القابضة" أعلنت رسمياً في سبتمبر الماضي الانسحاب من تحالف "المبادرة الخماسية" لإنتاج سيارات اقتصادية محلية الصنع في تركيا.

وقبل سنوات من الإعلان رسمياً عن وضع حجر الأساس للمشروع، تتحدث صحف تركية موالية للرئيس "أردوغان" عن قرب ظهور السيارة التركية الاقتصادية.

ونشرت صحيفة "يني شفق" الموالية للرئيس "أردوغان" 71 خبراً منذ أغسطس 2010، زاعمة فيه أن "السيارة التركية محلية الصنع" ستنطلق قريباً!

ومن جملة المشاريع القومية التركية، تزعم حكومة الرئيس "أردوغان" أيضاً أنها بصدد تصنيع دبابة محلية الصنع، ستطلق عليها اسم "ألتاي" (Altay)، إلا أنه تبين أنها دبابة ألمانية برأس مال "ماليزي- قطري"، ومع ذلك يزعم "أردوغان" أنها محلية الصنع.