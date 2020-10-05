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حرارة أعلى وأمطار متوقعة.. المسند يكشف ملامح أجواء الإثنين

قال: هذا اليوم تكون المسافة بين الأرض والشمس وحدة فلكية كاملة

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة اليوم على أجزاءٍ محدودة من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة #مكة، وقد تتوسّع حتى أجزاء من منطقة #المدينة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: على الرغم من انخفاض درجة الحرارة التدريجي في معظم المناطق، إلا أن درجة الحرارة هذه الأيام أعلى من معدلها السنوي.

وتابع: هذا اليوم تكون المسافة بين #الأرض و #الشمس وحدة فلكية كاملة.. والوحدة الفلكية تساوي المسافة الوسطية بين كوكب الأرض والشمس (149,600,000 كم) التي يقطعها الضوء بـ 8.3 دقيقة.

وتابع: كوكب #المريخ يقترب من كوكب #الأرض هذه الأيام، وعليه يُشاهد المريخ الأحمر في السماء ليلاً نيراً وواضحاً، ويشاهد أول الليل جهة الشرق، وقُبيل منتصف الليل يكون قريباً من سمت الرأس.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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حرارة أعلى وأمطار متوقعة.. المسند يكشف ملامح أجواء الإثنين
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة اليوم على أجزاءٍ محدودة من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة #مكة، وقد تتوسّع حتى أجزاء من منطقة #المدينة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: على الرغم من انخفاض درجة الحرارة التدريجي في معظم المناطق، إلا أن درجة الحرارة هذه الأيام أعلى من معدلها السنوي.

وتابع: هذا اليوم تكون المسافة بين #الأرض و #الشمس وحدة فلكية كاملة.. والوحدة الفلكية تساوي المسافة الوسطية بين كوكب الأرض والشمس (149,600,000 كم) التي يقطعها الضوء بـ 8.3 دقيقة.

وتابع: كوكب #المريخ يقترب من كوكب #الأرض هذه الأيام، وعليه يُشاهد المريخ الأحمر في السماء ليلاً نيراً وواضحاً، ويشاهد أول الليل جهة الشرق، وقُبيل منتصف الليل يكون قريباً من سمت الرأس.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
09:16 AM

حرارة أعلى وأمطار متوقعة.. المسند يكشف ملامح أجواء الإثنين

قال: هذا اليوم تكون المسافة بين الأرض والشمس وحدة فلكية كاملة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة اليوم على أجزاءٍ محدودة من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة #مكة، وقد تتوسّع حتى أجزاء من منطقة #المدينة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: على الرغم من انخفاض درجة الحرارة التدريجي في معظم المناطق، إلا أن درجة الحرارة هذه الأيام أعلى من معدلها السنوي.

وتابع: هذا اليوم تكون المسافة بين #الأرض و #الشمس وحدة فلكية كاملة.. والوحدة الفلكية تساوي المسافة الوسطية بين كوكب الأرض والشمس (149,600,000 كم) التي يقطعها الضوء بـ 8.3 دقيقة.

وتابع: كوكب #المريخ يقترب من كوكب #الأرض هذه الأيام، وعليه يُشاهد المريخ الأحمر في السماء ليلاً نيراً وواضحاً، ويشاهد أول الليل جهة الشرق، وقُبيل منتصف الليل يكون قريباً من سمت الرأس.

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