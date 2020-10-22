وحول "كروم" قال المركز: تحذير أمني رقم: 2020-1957 تاريخ: 21 أكتوبر 2020 بخصوص تحديث أمني في متصفح "جوجل كروم" موضحاً تفاصيل التحذير عبر الرابط، حيث يشير إلى أن مستوى الخطورة عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات.
وأضاف: "أصدرت جوجل تحديثاً لعدد من الثغرات في متصفح (كروم) لأنظمة (ويندوز) و(ماك) و(لينوكس)".
وأشار إلى أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ الهجمات التالية التي تشمل تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت وتنفيذ برمجيات خبيثة واستهداف الإجراءات الوقائية.
وقال البيان: يوصي المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 86.0.4240.111 حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث اللازم.
وحول "كروم" قال المركز: تحذير أمني رقم: 2020-1957 تاريخ: 21 أكتوبر 2020 بخصوص تحديث أمني في متصفح "جوجل كروم" موضحاً تفاصيل التحذير عبر الرابط، حيث يشير إلى أن مستوى الخطورة عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات.
وأضاف: "أصدرت جوجل تحديثاً لعدد من الثغرات في متصفح (كروم) لأنظمة (ويندوز) و(ماك) و(لينوكس)".
وأشار إلى أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ الهجمات التالية التي تشمل تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت وتنفيذ برمجيات خبيثة واستهداف الإجراءات الوقائية.
وقال البيان: يوصي المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 86.0.4240.111 حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث اللازم.
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
02:09 PM
"الأمن السيبراني" يصدر تحذيراً عالي الخطورة لمستخدمي متصفحي "موزيلا" و"كروم"
كشف عن ثغرات في المتصفحين تمكّن القراصنة من اختراقهما وتنفيذ برمجيات خبيثة خلالهما
وحول "كروم" قال المركز: تحذير أمني رقم: 2020-1957 تاريخ: 21 أكتوبر 2020 بخصوص تحديث أمني في متصفح "جوجل كروم" موضحاً تفاصيل التحذير عبر الرابط، حيث يشير إلى أن مستوى الخطورة عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات.
وأضاف: "أصدرت جوجل تحديثاً لعدد من الثغرات في متصفح (كروم) لأنظمة (ويندوز) و(ماك) و(لينوكس)".
وأشار إلى أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ الهجمات التالية التي تشمل تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت وتنفيذ برمجيات خبيثة واستهداف الإجراءات الوقائية.
وقال البيان: يوصي المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 86.0.4240.111 حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث اللازم.