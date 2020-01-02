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"مرور جدة" تقيم ندوة "أعط الطريق حقه" بمقر الدفاع الجوي

ضمن مبادرة ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة؟"

نظمت إدارة مرور محافظة جدة، ندوة بعنوان "أعط الطريق حقه"، في إطار فعاليات مبادرتها "رسالتنا بلغتنا".

جاء ذلك بالتعاون مع مجموعة الدفاع الجوي الثانية بالمحافظة، ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".

وناقشت الندوة، بحضور قائد مجموعة الدفاع الجوي الثانية اللواء الركن محمد بن سالم القرشي، وعدد من قادة وضباط الدفاع الجوي؛ محاور عدة؛ من أهمها "حقوق الطريق، وأهم مهارات القيادة الآمنة، وأهم السلوكيات الآمنة".

كما جرى التطرق لأهم المخالفات المرورية التي تعرّض السلامة العامة للخطر، واستعراض أهم عناصر منظومة السلامة المرورية، وأهمية التوعية ودورها في رفع مستوى السلامة والوعي المروري.

مرور جدة أعط الطريق حقه رسالتنا بلغتنا

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"مرور جدة" تقيم ندوة "أعط الطريق حقه" بمقر الدفاع الجوي
سبق

نظمت إدارة مرور محافظة جدة، ندوة بعنوان "أعط الطريق حقه"، في إطار فعاليات مبادرتها "رسالتنا بلغتنا".

جاء ذلك بالتعاون مع مجموعة الدفاع الجوي الثانية بالمحافظة، ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".

وناقشت الندوة، بحضور قائد مجموعة الدفاع الجوي الثانية اللواء الركن محمد بن سالم القرشي، وعدد من قادة وضباط الدفاع الجوي؛ محاور عدة؛ من أهمها "حقوق الطريق، وأهم مهارات القيادة الآمنة، وأهم السلوكيات الآمنة".

كما جرى التطرق لأهم المخالفات المرورية التي تعرّض السلامة العامة للخطر، واستعراض أهم عناصر منظومة السلامة المرورية، وأهمية التوعية ودورها في رفع مستوى السلامة والوعي المروري.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
06:19 PM

"مرور جدة" تقيم ندوة "أعط الطريق حقه" بمقر الدفاع الجوي

ضمن مبادرة ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة؟"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نظمت إدارة مرور محافظة جدة، ندوة بعنوان "أعط الطريق حقه"، في إطار فعاليات مبادرتها "رسالتنا بلغتنا".

جاء ذلك بالتعاون مع مجموعة الدفاع الجوي الثانية بالمحافظة، ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".

وناقشت الندوة، بحضور قائد مجموعة الدفاع الجوي الثانية اللواء الركن محمد بن سالم القرشي، وعدد من قادة وضباط الدفاع الجوي؛ محاور عدة؛ من أهمها "حقوق الطريق، وأهم مهارات القيادة الآمنة، وأهم السلوكيات الآمنة".

كما جرى التطرق لأهم المخالفات المرورية التي تعرّض السلامة العامة للخطر، واستعراض أهم عناصر منظومة السلامة المرورية، وأهمية التوعية ودورها في رفع مستوى السلامة والوعي المروري.

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