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"التجارة" تقف على أكثر من 11,500 منشأة تجارية خلال موسم الحج

تواصل الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار مهامها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ضمن خطتها لموسم حج هذا العام 1440هـ، من خلال الزيارات الميدانية المكثفة للوقوف على المنشآت التجارية.

وتقف الوزارة خلال موسم الحج لهذا العام على أكثر من 11,500 منشأة تجارية للتأكد من جودة السلع والمنتجات المقدمة لضيوف الرحمن، وتشمل: أكثر من 9,800 محل تجاري، و915 محلاً لبيع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إضافة إلى 440 محلاً لتغيير إطارات المركبات، و340 محطة وقود.

وتكثف الوزارة جهودها الميدانية للرقابة على المنشآت التجارية والمباسط والسيارات المتجولة المحملة بالمواد الغذائية والعربات المتنقلة في المشاعر المقدسة، وتتحقق من توفر السلع والمنتجات وصلاحيتها للاستهلاك وملاءمتها لاحتياجات ضيوف الرحمن.

كما يتم الرفع بتقارير يومية عن الوضع التمويني في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وضمان سير العمل وفق ما هو مخطط له، إضافة إلى رصد المخالفات التجارية حال وجودها.

وتتابع الفرق الرقابية بالوزارة أيضاً التزام المحلات التجارية بالتسعيرات الموسمية وعدم المغالاة في الأسعار لضمان حقوق المستهلك.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها في حال وجود شكاوى أو ملاحظات والإبلاغ عنها عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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"التجارة" تقف على أكثر من 11,500 منشأة تجارية خلال موسم الحج
سبق

تواصل الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار مهامها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ضمن خطتها لموسم حج هذا العام 1440هـ، من خلال الزيارات الميدانية المكثفة للوقوف على المنشآت التجارية.

وتقف الوزارة خلال موسم الحج لهذا العام على أكثر من 11,500 منشأة تجارية للتأكد من جودة السلع والمنتجات المقدمة لضيوف الرحمن، وتشمل: أكثر من 9,800 محل تجاري، و915 محلاً لبيع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إضافة إلى 440 محلاً لتغيير إطارات المركبات، و340 محطة وقود.

وتكثف الوزارة جهودها الميدانية للرقابة على المنشآت التجارية والمباسط والسيارات المتجولة المحملة بالمواد الغذائية والعربات المتنقلة في المشاعر المقدسة، وتتحقق من توفر السلع والمنتجات وصلاحيتها للاستهلاك وملاءمتها لاحتياجات ضيوف الرحمن.

كما يتم الرفع بتقارير يومية عن الوضع التمويني في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وضمان سير العمل وفق ما هو مخطط له، إضافة إلى رصد المخالفات التجارية حال وجودها.

وتتابع الفرق الرقابية بالوزارة أيضاً التزام المحلات التجارية بالتسعيرات الموسمية وعدم المغالاة في الأسعار لضمان حقوق المستهلك.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها في حال وجود شكاوى أو ملاحظات والإبلاغ عنها عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
11:43 PM

"التجارة" تقف على أكثر من 11,500 منشأة تجارية خلال موسم الحج

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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تواصل الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار مهامها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ضمن خطتها لموسم حج هذا العام 1440هـ، من خلال الزيارات الميدانية المكثفة للوقوف على المنشآت التجارية.

وتقف الوزارة خلال موسم الحج لهذا العام على أكثر من 11,500 منشأة تجارية للتأكد من جودة السلع والمنتجات المقدمة لضيوف الرحمن، وتشمل: أكثر من 9,800 محل تجاري، و915 محلاً لبيع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إضافة إلى 440 محلاً لتغيير إطارات المركبات، و340 محطة وقود.

وتكثف الوزارة جهودها الميدانية للرقابة على المنشآت التجارية والمباسط والسيارات المتجولة المحملة بالمواد الغذائية والعربات المتنقلة في المشاعر المقدسة، وتتحقق من توفر السلع والمنتجات وصلاحيتها للاستهلاك وملاءمتها لاحتياجات ضيوف الرحمن.

كما يتم الرفع بتقارير يومية عن الوضع التمويني في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وضمان سير العمل وفق ما هو مخطط له، إضافة إلى رصد المخالفات التجارية حال وجودها.

وتتابع الفرق الرقابية بالوزارة أيضاً التزام المحلات التجارية بالتسعيرات الموسمية وعدم المغالاة في الأسعار لضمان حقوق المستهلك.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها في حال وجود شكاوى أو ملاحظات والإبلاغ عنها عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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