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بقوة 4.4 ريختر.. زلزال يضرب شمال باكستان

فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم، الأجزاء الشمالية من باكستان.

وأوضح المركز الوطني الباكستاني لرصد الزلازل، في بيان، أن مركز الزلزال يقع على بُعد 290 كيلومترًا في سلسلة جبال هندوكوش بأقصى شمال باكستان.

وأضاف البيان، أن سكان إقليم خيبر بختونخواه شعروا بالزلزال بما في ذلك مناطق وادي سوات وبيشاور ومالاكند؛ مشيرًا إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

باكستان زلزال مقياس ريختر

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بقوة 4.4 ريختر.. زلزال يضرب شمال باكستان
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم، الأجزاء الشمالية من باكستان.

وأوضح المركز الوطني الباكستاني لرصد الزلازل، في بيان، أن مركز الزلزال يقع على بُعد 290 كيلومترًا في سلسلة جبال هندوكوش بأقصى شمال باكستان.

وأضاف البيان، أن سكان إقليم خيبر بختونخواه شعروا بالزلزال بما في ذلك مناطق وادي سوات وبيشاور ومالاكند؛ مشيرًا إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
07:45 PM

بقوة 4.4 ريختر.. زلزال يضرب شمال باكستان

فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم، الأجزاء الشمالية من باكستان.

وأوضح المركز الوطني الباكستاني لرصد الزلازل، في بيان، أن مركز الزلزال يقع على بُعد 290 كيلومترًا في سلسلة جبال هندوكوش بأقصى شمال باكستان.

وأضاف البيان، أن سكان إقليم خيبر بختونخواه شعروا بالزلزال بما في ذلك مناطق وادي سوات وبيشاور ومالاكند؛ مشيرًا إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

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