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حالة "كورونا" تحجر على طاقم سفينة ألمانية مكون من 3 آلاف بحار

لم تكن تحمل أي مسافرين

وضع نحو ثلاثة آلاف من أفراد طاقم سفينة سياحية تابعة لشركة السياحة الألمانية العملاقة "تي أو أي" في الحجر الصحي، بعدما ثبتت إصابة شخص واحد بفيروس "كورونا" المستجد، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وذكرت الشركة في بيان أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 2899 سيبقون في الحجر الصحي على متن السفينة حتى إشعار آخر.

وأضافت أن بعض أفراد الطاقم الذين غادروها قبل الثلاثاء الماضي، تاريخ وصولها إلى الميناء، استدعوا للعودة إلى السفينة.

وأوضحت الشركة أن السفينة السياحية كانت خالية من المسافرين.

وأجري اختبار "كورونا" على 15 من أفراد طاقم سفينة الرحلات الترفيهية "ماين شيف 3"، بعدما ظهرت عليهم عوارض إنفلونزا خفيفة، وقد تبين إصابة أحدهم بمرض "كوفيد-19".

وعزل هؤلاء البحارة على متن السفينة في ميناء كوكسهافن في ألمانيا.

فيروس كورونا الجديد

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حالة "كورونا" تحجر على طاقم سفينة ألمانية مكون من 3 آلاف بحار
سبق

وضع نحو ثلاثة آلاف من أفراد طاقم سفينة سياحية تابعة لشركة السياحة الألمانية العملاقة "تي أو أي" في الحجر الصحي، بعدما ثبتت إصابة شخص واحد بفيروس "كورونا" المستجد، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وذكرت الشركة في بيان أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 2899 سيبقون في الحجر الصحي على متن السفينة حتى إشعار آخر.

وأضافت أن بعض أفراد الطاقم الذين غادروها قبل الثلاثاء الماضي، تاريخ وصولها إلى الميناء، استدعوا للعودة إلى السفينة.

وأوضحت الشركة أن السفينة السياحية كانت خالية من المسافرين.

وأجري اختبار "كورونا" على 15 من أفراد طاقم سفينة الرحلات الترفيهية "ماين شيف 3"، بعدما ظهرت عليهم عوارض إنفلونزا خفيفة، وقد تبين إصابة أحدهم بمرض "كوفيد-19".

وعزل هؤلاء البحارة على متن السفينة في ميناء كوكسهافن في ألمانيا.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
03:08 PM

حالة "كورونا" تحجر على طاقم سفينة ألمانية مكون من 3 آلاف بحار

لم تكن تحمل أي مسافرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وضع نحو ثلاثة آلاف من أفراد طاقم سفينة سياحية تابعة لشركة السياحة الألمانية العملاقة "تي أو أي" في الحجر الصحي، بعدما ثبتت إصابة شخص واحد بفيروس "كورونا" المستجد، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وذكرت الشركة في بيان أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 2899 سيبقون في الحجر الصحي على متن السفينة حتى إشعار آخر.

وأضافت أن بعض أفراد الطاقم الذين غادروها قبل الثلاثاء الماضي، تاريخ وصولها إلى الميناء، استدعوا للعودة إلى السفينة.

وأوضحت الشركة أن السفينة السياحية كانت خالية من المسافرين.

وأجري اختبار "كورونا" على 15 من أفراد طاقم سفينة الرحلات الترفيهية "ماين شيف 3"، بعدما ظهرت عليهم عوارض إنفلونزا خفيفة، وقد تبين إصابة أحدهم بمرض "كوفيد-19".

وعزل هؤلاء البحارة على متن السفينة في ميناء كوكسهافن في ألمانيا.

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