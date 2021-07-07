طوارئ تخصصي الطائف تشهد زيادة بالمراجعين بعد تحويل مجمع فيصل لمركز كورونا

إجراءات وتحسينات لاستيعاب الأعداد

قامت إدارة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف بوضع برامج تحسينية لقسم الطوارئ ضمن الخطة المعتمدة؛ لاستيعاب العدد الكبير من المراجعين بسبب تحويل مجمع الملك فيصل لمركز كورونا، إضافة إلى موسم الصيف وازدياد عدد الزوار للمحافظة، وكذلك يضاف لها موسم الحج.

وأوضح مدير البرنامج الدكتور خالد عبدالله الشريف، أن الخطة وُضعت على أساس خدمة المريض وتسهيل حصوله على الرعاية الطبية العاجلة بشكل يضمن رضا المستفيد عن الخدمة الصحية المقدمة.

وأضاف: إننا قمنا بتكثيف التوعية والتعريف بدور القسم والحالات التي يتم استقبالها من الحالات الإسعافية والطارئة، وتوجيه المرضى الذين يعانون من أعراض ارتفاع درجة الحرارة والرشح وغيرها إلى المراكز الصحية، كما أننا وضعنا صحة المريض أولًا من خلال استحداث عيادة فرز مسائية بالعيادات الخارجية لفحص الحالات غير الطارئة وتقديم الخدمة الصحية بالتحويل للمراكز الصحية التي يتبعون لها أو المراكز الصحية المناوبة.

وتابع: "لقد قمنا باستحداث نقطة فرز بقسم الطوارئ لفرز الحالات حسب وضعها الصحي، كما أننا قمنا بإغلاق بوابة السكن بجوار الطوارئ وفتح بوابة أخرى؛ حتى نخفف من حركة السير بجوار قسم الطوارئ للإسعافات والحالات الطارئة التي تراجع القسم. ومن الإجراءات المتّخذة: توزيع اللوحات والبوسترات، والتوجيه بأهمية ودور مراكز الرعاية الصحية المناوبة بالفترة المسائية في خدمة المرضى الذين يعانون من أعراض مرضية بسيطة لا تحتاج لرعاية طبية عاجلة".

وشهدت أرقام المراجعين لقسم الطوارئ خلال الشهرين الماضيين منذ إقفال قسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل وتحويل المجمع لمركز كورونا، زيادة في أعداد المراجعين؛ حيث بلغ عدد المراجعين في شهر مايو 7830 مراجعًا بمعدل 252.58 مراجعًا يوميًّا، كما بلغ عدد المراجعين منذ 1-27 يونيو 8913 مراجعًا؛ 330 مراجعًا يوميًّا.