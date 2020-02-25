هيئة الرياض تنفذ 27520 منشطًا توعويًّا خلال النصف الأول من العام الجاري

ركزت على تعزيز جوانب الأمن الفكري والقيم

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، 27520 منشطًا توعويًّا وتوجيهيًّا ووقائيًّا، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وجاء في تقرير إدارة التوعية والتوجيه، أن الفرع نفذ 20296 جولة توعوية، ووزع 4744 مادة توعوية من إصدارات الرئاسة العامة.

كما بلغت الزيارات 1374 زيارة، وفي مجال الكلمات التوجيهية بلغت 501 كلمة توجيهية، أما في مجال توفير المصليات المتنقلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات، فبلغت 241 موقعًا، جرت تغطيتها بالمصلى المتنقل.

وفي مجال المعارض بلغ عددها 116 معرضًا متنقلاً، و38 دائمًا، نفذت في الكليات والمعاهد والمدارس للبنين والبنات، وتضمنت أركانها ومعروضاتها تعزير الأمن الفكري والتحذير من الفكر المتطرف والجرائم المعلوماتية والابتزاز.

واستفاد من هذه البرامج قرابة 1,362,219 مستفيدًا في مواقع عدة في منطقة الرياض خلال النصف الأول من العام 1441هـ.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، أن هذه الأنشطة والمنجزات تأتي ضمن برامج التوعية والتوجيه في الرئاسة العامة لخدمة المواطنين والمقيمين، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الأمن الفكري، والتحذير من الفكر المتطرف والجرائم المعلوماتية؛ قيامًا بالواجب المناط بأعضاء الهيئة في بذل النصح والإرشاد باللين والرفق وفق الأنظمة والتعليمات.

كما ثمن "العسيري" متابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، للرفع من مستوى الأداء في خدمة الدين والوطن.