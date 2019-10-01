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بالصور.. "العيدابي" تزدان بعد أمطار غزيرة عصر اليوم

تتميَّز بمواقع سياحية وأثرية وتنظيم مهرجان العسل

ازدانت أجواء محافظة العيدابي، بعد أمطار غزيرة شهدتها، عصر الثلاثاء.

وتعدّ العيدابي من الوجهات السياحية في منطقة جازان، وبها العديد من الجبال والأودية، والشلالات والمواقع السياحية؛ كجبل مصيدة وصماد، ووادي قصي وعيبان والغاوية، كما يوجد بها أماكن أثرية وتاريخية؛ كقرية الكتيفة الأثرية المطلة على وادي الحشوة.

وتعتبر من المحافظات الجبلية ذات الطبيعة البكر، والأجواء الرائعة، ويقصدها الزوار، خصوصًا في فصل الشتاء؛ لاعتدال جوها، فيما تحتضن كلَّ عام مهرجان العسل، الذي يعد من أهم المهرجانات في المنطقة.

وتخلّل هطول الأمطار الغزيرة انقطاعٌ وتذبذب في التيار الكهربائي، وضعف شبكات الاتصال والإنترنت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "العيدابي" تزدان بعد أمطار غزيرة عصر اليوم
سبق

ازدانت أجواء محافظة العيدابي، بعد أمطار غزيرة شهدتها، عصر الثلاثاء.

وتعدّ العيدابي من الوجهات السياحية في منطقة جازان، وبها العديد من الجبال والأودية، والشلالات والمواقع السياحية؛ كجبل مصيدة وصماد، ووادي قصي وعيبان والغاوية، كما يوجد بها أماكن أثرية وتاريخية؛ كقرية الكتيفة الأثرية المطلة على وادي الحشوة.

وتعتبر من المحافظات الجبلية ذات الطبيعة البكر، والأجواء الرائعة، ويقصدها الزوار، خصوصًا في فصل الشتاء؛ لاعتدال جوها، فيما تحتضن كلَّ عام مهرجان العسل، الذي يعد من أهم المهرجانات في المنطقة.

وتخلّل هطول الأمطار الغزيرة انقطاعٌ وتذبذب في التيار الكهربائي، وضعف شبكات الاتصال والإنترنت.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
05:44 PM
اخر تعديل
01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
08:21 PM

بالصور.. "العيدابي" تزدان بعد أمطار غزيرة عصر اليوم

تتميَّز بمواقع سياحية وأثرية وتنظيم مهرجان العسل

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عبدالرحمن السلماني - العيدابي
4
3,765

ازدانت أجواء محافظة العيدابي، بعد أمطار غزيرة شهدتها، عصر الثلاثاء.

وتعدّ العيدابي من الوجهات السياحية في منطقة جازان، وبها العديد من الجبال والأودية، والشلالات والمواقع السياحية؛ كجبل مصيدة وصماد، ووادي قصي وعيبان والغاوية، كما يوجد بها أماكن أثرية وتاريخية؛ كقرية الكتيفة الأثرية المطلة على وادي الحشوة.

وتعتبر من المحافظات الجبلية ذات الطبيعة البكر، والأجواء الرائعة، ويقصدها الزوار، خصوصًا في فصل الشتاء؛ لاعتدال جوها، فيما تحتضن كلَّ عام مهرجان العسل، الذي يعد من أهم المهرجانات في المنطقة.

وتخلّل هطول الأمطار الغزيرة انقطاعٌ وتذبذب في التيار الكهربائي، وضعف شبكات الاتصال والإنترنت.

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