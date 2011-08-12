محافظ "الخرمة" يعايد المرضى المنوَّمين بالمستشفى العام

قدَّم لهم التهاني والتبريكات بمناسبة العيد واطمأن عليهم

قام شاكر بن خالد الشريف، محافظ محافظة الخرمة، صباح اليوم بمعايدة المرضى المنوَّمين في مستشفى الخرمة العام، وقدَّم لهم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقام بالاطمئنان عليهم.

وقدَّم "الشريف" مع مدير المستشفى محمد بن شجاع السبيعي، وعدد من منسوبي المستشفى، خلال زيارتهم أقسام التنويم الهدايا والورود للمرضى المنوَّمين لمشاركتهم فرحة العيد.