سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدرسة في ولاية ميشيغان الأمريكية

"شرطة أوكلاند" احتجزت طالبًا عمره 15 عامًا وصادرت مسدسًا

لقي ثلاثة طلاب حتفهم، وأُصيب ستة أشخاص، من بينهم مدرس، في إطلاق نار في مدرسة ثانوية بريف أكسفورد بولاية ميشيغان، حسبما ذكرته الشرطة المحلية، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".



وتفصيلاً، قال مكتب شرطة مقاطعة أوكلاند في بيان إنه تم احتجاز طالب، يبلغ من العمر 15 عامًا، ومصادرة مسدس، بعد إطلاق النار في المدرسة الثانوية.