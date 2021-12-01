النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدرسة في ولاية ميشيغان الأمريكية

"شرطة أوكلاند" احتجزت طالبًا عمره 15 عامًا وصادرت مسدسًا

لقي ثلاثة طلاب حتفهم، وأُصيب ستة أشخاص، من بينهم مدرس، في إطلاق نار في مدرسة ثانوية بريف أكسفورد بولاية ميشيغان، حسبما ذكرته الشرطة المحلية، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، قال مكتب شرطة مقاطعة أوكلاند في بيان إنه تم احتجاز طالب، يبلغ من العمر 15 عامًا، ومصادرة مسدس، بعد إطلاق النار في المدرسة الثانوية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدرسة في ولاية ميشيغان الأمريكية
سبق

لقي ثلاثة طلاب حتفهم، وأُصيب ستة أشخاص، من بينهم مدرس، في إطلاق نار في مدرسة ثانوية بريف أكسفورد بولاية ميشيغان، حسبما ذكرته الشرطة المحلية، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، قال مكتب شرطة مقاطعة أوكلاند في بيان إنه تم احتجاز طالب، يبلغ من العمر 15 عامًا، ومصادرة مسدس، بعد إطلاق النار في المدرسة الثانوية.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
12:01 AM

سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدرسة في ولاية ميشيغان الأمريكية

"شرطة أوكلاند" احتجزت طالبًا عمره 15 عامًا وصادرت مسدسًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
265

لقي ثلاثة طلاب حتفهم، وأُصيب ستة أشخاص، من بينهم مدرس، في إطلاق نار في مدرسة ثانوية بريف أكسفورد بولاية ميشيغان، حسبما ذكرته الشرطة المحلية، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، قال مكتب شرطة مقاطعة أوكلاند في بيان إنه تم احتجاز طالب، يبلغ من العمر 15 عامًا، ومصادرة مسدس، بعد إطلاق النار في المدرسة الثانوية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,018
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,451
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,274
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,317

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة