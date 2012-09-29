لجنة رباعية تباشر أعمالها لفصل التيار الكهربائي عن 2500 منشأة بوزيرية جدة

استعداداً لإزالتها لوقوعها ضمن حدود أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية

باشرت اللجنة المُشكّلة من أمانة محافظة جدة وشركة الكهرباء وشرطة جدة ووقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، اليوم، فصل التيار الكهربائي عن كامل المحلات التجارية الواقعة ضمن نطاق حي الوزيرية، ابتداءً من شارع الإسكان جنوب المحافظة وحتى شارع المحجر باتجاه الغرب، ويصل عددها حوالي 2500 موقع والتي تقع ضمن حدود أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية المعتمدة بالأمر السامي رقم 6472 وتاريخ 10 صفر 1439هـ.

وجاءت تلك الخطوة تمهيداً لبدء أعمال الهدم والإزالة في الرابع والعشرين من شهر صفر الحالي، الموافق الحادي عشر من أكتوبر المقبل 2020م.