محافظ بحرة يناقش تطوير الخدمات للمواطنين خلال اجتماعه بمديري الجهات الحكومية

حثهم على العمل التكاملي ورفع كفاءة الأداء وفقًا لمرتكزات رؤية 2030

عقد محافظ محافظة بحرة رجاء بن دخيل الله السلمي الاجتماع الأول مع مديري ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وفي بداية الاجتماع نقل عقد محافظ محافظة بحرة تحيات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، وتوجيهاتهما - حفظهما الله - بالاهتمام بكل ما يسهم في خدمة المحافظة وأهلها.

وفي التفاصيل، حث المحافظ الجميع على مراعاة الله -عز وجل- فيما أوكل لكل مسؤول من عمل، والتركيز على احتياجات المواطنين، والتسهيل عليهم، وإنهاء معاملاتهم واحتياجاتهم دون تأخير، ومعاملة الناس بالحسنى ولين الجانب.

وأكد "السلمي" ضرورة العمل لرفع كفاءة الأداء وفقًا لمرتكزات رؤية السعودية 2030، والرفع بالتحديات التي تواجه الإدارات. مشيرًا إلى التشديد على أن يكون العمل تكامليًّا، وبروح الفريق الواحد، وسرعة التنسيق الفعَّال بين القطاعات كافة فيما يسهم في سرعة الإنجاز.

وفي نهاية الاجتماع استمع محافظ بحرة من كل إدارة إلى ملمح موجز عن أبرز أعمالها، والإمكانيات المتوافر لديها.