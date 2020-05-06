تمكّنت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة في #الرياض من رصد مندوب يعمل لصالح مؤسسة غير مرخصة تقوم بتخزين المنتجات الطبية في بيئة غير مناسبة، وتم ضبط ١٠٠ جهاز وإحالة المندوب للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
الرياض.. ضبط مندوب ومصادرة 100 جهاز طبي خزنت في بيئة غير مناسبة
الغذاء والدواء: يعمل لصالح مؤسسة غير مرخصة وأحيل للجهات المعنية لاتخاذ اللازم
تمكّنت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة في #الرياض من رصد مندوب يعمل لصالح مؤسسة غير مرخصة تقوم بتخزين المنتجات الطبية في بيئة غير مناسبة، وتم ضبط ١٠٠ جهاز وإحالة المندوب للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.هيئة الغذاء والدواء وزارة التجارة
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الرياض.. ضبط مندوب ومصادرة 100 جهاز طبي خزنت في بيئة غير مناسبةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-06
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
07:50 PM
الرياض.. ضبط مندوب ومصادرة 100 جهاز طبي خزنت في بيئة غير مناسبة
الغذاء والدواء: يعمل لصالح مؤسسة غير مرخصة وأحيل للجهات المعنية لاتخاذ اللازم
تمكّنت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة في #الرياض من رصد مندوب يعمل لصالح مؤسسة غير مرخصة تقوم بتخزين المنتجات الطبية في بيئة غير مناسبة، وتم ضبط ١٠٠ جهاز وإحالة المندوب للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
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