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الرياض.. ضبط مندوب ومصادرة 100 جهاز طبي خزنت في بيئة غير مناسبة

الغذاء والدواء: يعمل لصالح مؤسسة غير مرخصة وأحيل للجهات المعنية لاتخاذ اللازم

تمكّنت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة في #الرياض من رصد مندوب يعمل لصالح مؤسسة غير مرخصة تقوم بتخزين المنتجات الطبية في بيئة غير مناسبة، وتم ضبط ١٠٠ جهاز وإحالة المندوب للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

هيئة الغذاء والدواء وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. ضبط مندوب ومصادرة 100 جهاز طبي خزنت في بيئة غير مناسبة
سبق

تمكّنت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة في #الرياض من رصد مندوب يعمل لصالح مؤسسة غير مرخصة تقوم بتخزين المنتجات الطبية في بيئة غير مناسبة، وتم ضبط ١٠٠ جهاز وإحالة المندوب للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
07:50 PM

الرياض.. ضبط مندوب ومصادرة 100 جهاز طبي خزنت في بيئة غير مناسبة

الغذاء والدواء: يعمل لصالح مؤسسة غير مرخصة وأحيل للجهات المعنية لاتخاذ اللازم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكّنت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة في #الرياض من رصد مندوب يعمل لصالح مؤسسة غير مرخصة تقوم بتخزين المنتجات الطبية في بيئة غير مناسبة، وتم ضبط ١٠٠ جهاز وإحالة المندوب للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

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