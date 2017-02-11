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غداً على "سكاي نيوز عربية".. "الوطن... الصفحة الأولى لبداية القصة"

البرنامج يتتبع أثر ٥٠٠ لاجئ ‏يمني سافروا 8 آلاف كيلو متر بحثاً عن وطن

تبث "سكاي نيوز عربية" عبر منصاتها المتنوعة في الساعة التاسعة من مساء غد الأربعاء بتوقيت الإمارات الحلقة الثانية من برنامج "القصة" الوثائقي، الذي يقدمه فيصل بن حريز ويعده حمدي يس، ويخرجه محمد ممدوح، بعنوان "الوطن... الصفحة الأولى لبداية القصة".

ويسرد برنامج "القصة"‏ تفاصيل رحلة أكثر من 500 لاجئ يمني اختاروا طريقَ معاناةٍ صعب امتدَ إلى أكثر من 8000 كيلو متر، وهي المسافة الفاصلة بين اليمن وجزيرة جيجو في كوريا الجنوبية بحثاً عن مكان يؤويهم.

ويسلط برنامج "القصة" الضوء على الأحداث التي واجهتهم في هذه الجزيرة، وكيف أثر الرفض المجتمعي في كوريا الجنوبية على حياتهم، وفرص حصولهم على حق اللجوء هناك.

وتتناول الحلقة قصص نجاحهم، والأمل الذي تسلحوا به خلال رحلتهم.

سكاي نيوز عربية برنامج القصة الوثائقي الوطن الصفحة الأولى لبداية القصة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غداً على "سكاي نيوز عربية".. "الوطن... الصفحة الأولى لبداية القصة"
سبق

تبث "سكاي نيوز عربية" عبر منصاتها المتنوعة في الساعة التاسعة من مساء غد الأربعاء بتوقيت الإمارات الحلقة الثانية من برنامج "القصة" الوثائقي، الذي يقدمه فيصل بن حريز ويعده حمدي يس، ويخرجه محمد ممدوح، بعنوان "الوطن... الصفحة الأولى لبداية القصة".

ويسرد برنامج "القصة"‏ تفاصيل رحلة أكثر من 500 لاجئ يمني اختاروا طريقَ معاناةٍ صعب امتدَ إلى أكثر من 8000 كيلو متر، وهي المسافة الفاصلة بين اليمن وجزيرة جيجو في كوريا الجنوبية بحثاً عن مكان يؤويهم.

ويسلط برنامج "القصة" الضوء على الأحداث التي واجهتهم في هذه الجزيرة، وكيف أثر الرفض المجتمعي في كوريا الجنوبية على حياتهم، وفرص حصولهم على حق اللجوء هناك.

وتتناول الحلقة قصص نجاحهم، والأمل الذي تسلحوا به خلال رحلتهم.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
03:18 PM

غداً على "سكاي نيوز عربية".. "الوطن... الصفحة الأولى لبداية القصة"

البرنامج يتتبع أثر ٥٠٠ لاجئ ‏يمني سافروا 8 آلاف كيلو متر بحثاً عن وطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تبث "سكاي نيوز عربية" عبر منصاتها المتنوعة في الساعة التاسعة من مساء غد الأربعاء بتوقيت الإمارات الحلقة الثانية من برنامج "القصة" الوثائقي، الذي يقدمه فيصل بن حريز ويعده حمدي يس، ويخرجه محمد ممدوح، بعنوان "الوطن... الصفحة الأولى لبداية القصة".

ويسرد برنامج "القصة"‏ تفاصيل رحلة أكثر من 500 لاجئ يمني اختاروا طريقَ معاناةٍ صعب امتدَ إلى أكثر من 8000 كيلو متر، وهي المسافة الفاصلة بين اليمن وجزيرة جيجو في كوريا الجنوبية بحثاً عن مكان يؤويهم.

ويسلط برنامج "القصة" الضوء على الأحداث التي واجهتهم في هذه الجزيرة، وكيف أثر الرفض المجتمعي في كوريا الجنوبية على حياتهم، وفرص حصولهم على حق اللجوء هناك.

وتتناول الحلقة قصص نجاحهم، والأمل الذي تسلحوا به خلال رحلتهم.

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