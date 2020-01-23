5 أمور رئيسة تضمن سلامة الطلاب خلال تنقلاتهم بالحافلات المدرسية

أهمها الالتزام بالجلوس في المقاعد المخصّصة لهم وربط حزام الأمان

أكّد المرور السعودي أن التزام الطلاب والطالبات بالجلوس في المقاعد المخصّصة لهم بالحافلات المدرسية، يسهم في تعزيز السلامة لهم خلال رحلة الذهاب من وإلى المدرسة.

ولفت في إنفوجرافيك على حسابه الرسمي بتويتر، إلى أن سلامة الطلاب خلال تنقلاتهم بالحافلات المدرسية تتطلب ربط حزام الأمان في جميع الأوقات، والبقاء جالساً طوال الرحلة، وعدم إخراج اليد أو الرأس من النافذة، أو الاندفاع لركوب الحافلة قبل توقفها تماماً، وعدم عبور الشارع إلا بعد التأكّد من مغادرة الحافلة وخلو الطريق.