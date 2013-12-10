"يزيد الراجحي": أرقام الميزانية تُبرز قوة اقتصادنا والقطاع الرياضي حقق قفزات نوعية

رفع بطل الراليات السعودي، السائق يزيد الراجحي؛ التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- بمناسبة صدور ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2020م، التي أبرزت أرقامُها مدى متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت من رؤية المملكة 2030، وأسهمت في نمو الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل.



وقال الراجحي بهذه المناسبة: "الكل شاهَدَ ولمَس التطور الكبير والنقلات النوعية التي شهدتها بلادنا خلال الأعوام القليلة الماضية، تقدم متصاعد ملحوظ في شتى المجالات ولله الحمد".



وأضاف: "الإنفاق الترليوني في الميزانية الجديدة؛ دليل قاطع على متانة الاقتصاد السعودي، وعزم القيادة الرشيدة على مواصلة الخطط والإصلاحات الاقتصادية واهتمامها بالمشاريع الحيوية التي تمس حاجة المواطن، وظهرت جلية في بنود الميزانية المختلفة سواء فيما يخص الإسكان أو الصحة أو التعليم، وغيرها من القطاعات التي حظيت بدعم كبير".



وأضاف يقول: ولا ننسى أن ننوه هنا بالقفزات النوعية والدعم اللا محدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة لتطوير المنظومة الرياضية في المملكة؛ فقد شهد العام الماضي حِراكًا رياضيًّا نوعيًّا على مستوى الأحداث الرياضية والفعاليات والبطولات التي استضافتها المملكة والتي باتت بدورها محطّ الأنظار؛ فلا يمر حدث رياضي إلا ويتبعه آخر".



وتابع الراجحي: ولعل ما أكدت عليه أرقام ميزانية 2020 من تحسن في القطاع غير النفطي، بلغ 9.2%؛ حيث سجل قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الذي يشمل الرياضة والترفيه نموًّا قدره 4.7%.. وامتدادًا لهذه المسيرة تُواصل ميزانية عام 2020 تنفيذ سياسة خطط الإنفاق الرئيسية هذا العام؛ حيث تهدف ميزانية 2020 على المدى المتوسط إلى التركيز على أولويات الإنفاق بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الرئيسية وتطويرها، وتمكين القطاع الخاص، ومواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية ومشاريعها، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية.



واختتم الراجحي تصريحه سائلًا الله سبحانه وتعالى، بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين بحفظه، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يُديم على بلادنا أمنها وإيمانها واستقرارها.