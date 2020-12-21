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التعاون يضاعف جراح الشباب .. ويسقطه برباعية

في مباراة من طرف واحد

تغلب التعاون على ضيفه الشباب، بنتيجة ساحقة قوامها أربعة أهداف دون رد ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

تقدم التعاون في شوط المباراة الأول بهدف وحيد أحرزه اللاعب اياغوسانتوس عند الدقيقة 41 .

وفي شوط المباراة الثاني أضاف ساندرومانويل الهدف الثاني للتعاون عند الدقيقة 65 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء .

وعند الدقيقة 75 تمكن توامبا من تحقيق الهدف الثالث للتعاون من ركلة جزاء.

وقبل صافرة النهاية أكمل مالك عبد المنعم الرباعية للتعاون عند الدقيقة 90+4.

الشباب التعاون الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التعاون يضاعف جراح الشباب .. ويسقطه برباعية
سبق

تغلب التعاون على ضيفه الشباب، بنتيجة ساحقة قوامها أربعة أهداف دون رد ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

تقدم التعاون في شوط المباراة الأول بهدف وحيد أحرزه اللاعب اياغوسانتوس عند الدقيقة 41 .

وفي شوط المباراة الثاني أضاف ساندرومانويل الهدف الثاني للتعاون عند الدقيقة 65 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء .

وعند الدقيقة 75 تمكن توامبا من تحقيق الهدف الثالث للتعاون من ركلة جزاء.

وقبل صافرة النهاية أكمل مالك عبد المنعم الرباعية للتعاون عند الدقيقة 90+4.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
08:35 PM
اخر تعديل
21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
09:43 PM

التعاون يضاعف جراح الشباب .. ويسقطه برباعية

في مباراة من طرف واحد

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
3
1,115

تغلب التعاون على ضيفه الشباب، بنتيجة ساحقة قوامها أربعة أهداف دون رد ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

تقدم التعاون في شوط المباراة الأول بهدف وحيد أحرزه اللاعب اياغوسانتوس عند الدقيقة 41 .

وفي شوط المباراة الثاني أضاف ساندرومانويل الهدف الثاني للتعاون عند الدقيقة 65 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء .

وعند الدقيقة 75 تمكن توامبا من تحقيق الهدف الثالث للتعاون من ركلة جزاء.

وقبل صافرة النهاية أكمل مالك عبد المنعم الرباعية للتعاون عند الدقيقة 90+4.

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