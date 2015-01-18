دفء ثم يقشعك قشعاً.. "الزعاق": هذا الأسبوع الأبرد في السنة
تحدّث عن حال موسم "الشبط" وأتبعه بتوضيح الأيام الثلاثة الأبرد
قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق: إن هذا الأسبوع يُعتبر هو الأسبوع الأبرد في السنة.
وأضاف "الزعاق"، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "أبرد أيامه ثلاثة: الثلاثاء والخميس والجمعة، وهذا هو حال موسم الشبط (يوهق) يجيك دفء ثم يقشعك قشعًا ببرده".
وقال في مقطع فيديو نشره اليوم: الأحوال المناخية لا تعزف على وتر واحد، ونحن الآن في موسم الشبط، وهو يتسم بسرعة التقلبات، والعامة يقولون "شباط ما على كلامه رباط".
وتابع: يتسم هذا الموسم ببرودة رياحه، والتذبذب في حركة الرياح طوال الموسم بين القوة والضعف، وفي هذا الموسم نجد أن الأبواب والنوافذ لها صوت خلخلة، حيث تقول العامة: "شباط مقرقع البيبان".
دفء ثم يقشعك قشعاً.. "الزعاق": هذا الأسبوع الأبرد في السنة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-18
قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق: إن هذا الأسبوع يُعتبر هو الأسبوع الأبرد في السنة.
وأضاف "الزعاق"، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "أبرد أيامه ثلاثة: الثلاثاء والخميس والجمعة، وهذا هو حال موسم الشبط (يوهق) يجيك دفء ثم يقشعك قشعًا ببرده".
وقال في مقطع فيديو نشره اليوم: الأحوال المناخية لا تعزف على وتر واحد، ونحن الآن في موسم الشبط، وهو يتسم بسرعة التقلبات، والعامة يقولون "شباط ما على كلامه رباط".
وتابع: يتسم هذا الموسم ببرودة رياحه، والتذبذب في حركة الرياح طوال الموسم بين القوة والضعف، وفي هذا الموسم نجد أن الأبواب والنوافذ لها صوت خلخلة، حيث تقول العامة: "شباط مقرقع البيبان".
18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
02:32 PM
دفء ثم يقشعك قشعاً.. "الزعاق": هذا الأسبوع الأبرد في السنة
تحدّث عن حال موسم "الشبط" وأتبعه بتوضيح الأيام الثلاثة الأبرد
قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق: إن هذا الأسبوع يُعتبر هو الأسبوع الأبرد في السنة.
وأضاف "الزعاق"، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "أبرد أيامه ثلاثة: الثلاثاء والخميس والجمعة، وهذا هو حال موسم الشبط (يوهق) يجيك دفء ثم يقشعك قشعًا ببرده".
وقال في مقطع فيديو نشره اليوم: الأحوال المناخية لا تعزف على وتر واحد، ونحن الآن في موسم الشبط، وهو يتسم بسرعة التقلبات، والعامة يقولون "شباط ما على كلامه رباط".
وتابع: يتسم هذا الموسم ببرودة رياحه، والتذبذب في حركة الرياح طوال الموسم بين القوة والضعف، وفي هذا الموسم نجد أن الأبواب والنوافذ لها صوت خلخلة، حيث تقول العامة: "شباط مقرقع البيبان".