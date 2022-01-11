انتشار واسع للجوع.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية تحدِق بـ 7,27 مليون أفغاني

طلبت تمويلاً بقيمة 5 مليارات دولار لتلبية المساعدات

حذرت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء) من وقوع كارثة إنسانية في أفغانستان؛ بسبب احتياج 22 مليون شخص داخل أفغانستان و5.7 مليون أفغاني نزحوا إلى بلدان مجاورة إلى مساعدة ضرورية هذا العام.

وطلبت المنظمة الدولية في بيان مبلغاً قياسياً بقيمة 5 مليارات دولار لتمويل مساعداتها لأفغانستان في عام 2022، وتأمين مستقبل لبلد يقف على شفا كارثة إنسانية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأوضحت أن تمويل خطتها الجديدة يتطلب 4.4 مليار دولار من الدول المانحة لتوفير الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لهذا العام، يضاف إليه مبلغ 623 مليون دولار لمساعدة ملايين اللاجئين الأفغان الذين فرّوا من بلدهم إلى دول مجاورة.

من ناحيته، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفث: "إن كارثة إنسانية شاملة ترخي بظلالها، ورسالتي عاجلة: لا تغلقوا الباب في وجه شعب أفغانستان".

وأضاف: "ساعدونا على تجنب انتشار واسع للجوع والمرض وسوء التغذية والموت في نهاية المطاف".