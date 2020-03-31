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38 ألف سعودي وسعودية سجّلوا في 365 برنامجاً تدريبياً عن بُعد

في مختلف التخصصات والمجالات عبر منصة "دروب" خلال 10 أيام

بلغ عدد المسجلين الجدد في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب" 38 ألفاً، التحقوا بأكثر من 365 برنامجاً تدريبياً ، وذلك خلال الفترة "16 مارس - 26 مارس 2020".

وذكر مدير عام تطوير برامج التدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية والمشرف على منصة التدريب الإلكترونية "دروب" محمد بن عبدالعزيز الشويعر؛ أن البرامج التدريبية المنفذة حالياً عبر منصة "دروب"، تأتي تعزيزاً لنشر ثقافة التدريب عن بُعد، والاستمرار في تقديمها في جميع المجالات والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل بما يضمن مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، واتساقاً مع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الحكومية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال "الشويعر": نوعية البرامج التدريبية المقدمة عبر منصة "دروب" أسهمت في زيادة أعداد المتقدمين والملتحقين في الدورات التدريبية، حيث حققت الجلسات التدريبية التفاعلية التي تم بثها الأسبوع الماضي عبر المنصة، حضور أكثر من 3500 مستفيد ومستفيدة.

ويدعم "دروب"، الذي يأتي ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية، تأهيل وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن العمل والراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويعد "دروب" برنامجاً شاملاً، حيث يبدأ بتقديم برامج تدريبية إلكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام البرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته، كما يتمتع البرنامج بعقد شراكات إستراتيجية مع عديد من الجهات، وبالإمكان التسجيل في الدورات التدريبية لـ "دروب"، عبر الرابط ‏.doroob.sa.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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38 ألف سعودي وسعودية سجّلوا في 365 برنامجاً تدريبياً عن بُعد
سبق

بلغ عدد المسجلين الجدد في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب" 38 ألفاً، التحقوا بأكثر من 365 برنامجاً تدريبياً ، وذلك خلال الفترة "16 مارس - 26 مارس 2020".

وذكر مدير عام تطوير برامج التدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية والمشرف على منصة التدريب الإلكترونية "دروب" محمد بن عبدالعزيز الشويعر؛ أن البرامج التدريبية المنفذة حالياً عبر منصة "دروب"، تأتي تعزيزاً لنشر ثقافة التدريب عن بُعد، والاستمرار في تقديمها في جميع المجالات والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل بما يضمن مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، واتساقاً مع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الحكومية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال "الشويعر": نوعية البرامج التدريبية المقدمة عبر منصة "دروب" أسهمت في زيادة أعداد المتقدمين والملتحقين في الدورات التدريبية، حيث حققت الجلسات التدريبية التفاعلية التي تم بثها الأسبوع الماضي عبر المنصة، حضور أكثر من 3500 مستفيد ومستفيدة.

ويدعم "دروب"، الذي يأتي ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية، تأهيل وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن العمل والراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويعد "دروب" برنامجاً شاملاً، حيث يبدأ بتقديم برامج تدريبية إلكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام البرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته، كما يتمتع البرنامج بعقد شراكات إستراتيجية مع عديد من الجهات، وبالإمكان التسجيل في الدورات التدريبية لـ "دروب"، عبر الرابط ‏.doroob.sa.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:25 PM

38 ألف سعودي وسعودية سجّلوا في 365 برنامجاً تدريبياً عن بُعد

في مختلف التخصصات والمجالات عبر منصة "دروب" خلال 10 أيام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغ عدد المسجلين الجدد في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب" 38 ألفاً، التحقوا بأكثر من 365 برنامجاً تدريبياً ، وذلك خلال الفترة "16 مارس - 26 مارس 2020".

وذكر مدير عام تطوير برامج التدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية والمشرف على منصة التدريب الإلكترونية "دروب" محمد بن عبدالعزيز الشويعر؛ أن البرامج التدريبية المنفذة حالياً عبر منصة "دروب"، تأتي تعزيزاً لنشر ثقافة التدريب عن بُعد، والاستمرار في تقديمها في جميع المجالات والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل بما يضمن مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، واتساقاً مع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الحكومية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال "الشويعر": نوعية البرامج التدريبية المقدمة عبر منصة "دروب" أسهمت في زيادة أعداد المتقدمين والملتحقين في الدورات التدريبية، حيث حققت الجلسات التدريبية التفاعلية التي تم بثها الأسبوع الماضي عبر المنصة، حضور أكثر من 3500 مستفيد ومستفيدة.

ويدعم "دروب"، الذي يأتي ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية، تأهيل وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن العمل والراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويعد "دروب" برنامجاً شاملاً، حيث يبدأ بتقديم برامج تدريبية إلكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام البرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته، كما يتمتع البرنامج بعقد شراكات إستراتيجية مع عديد من الجهات، وبالإمكان التسجيل في الدورات التدريبية لـ "دروب"، عبر الرابط ‏.doroob.sa.

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