"الغامدي" يحتفل بزواج ولديه في المخواة

احتفل الرئيس رقباء أحمد بن محمد الغامدي أحد أفراد وزارة الدفاع بزواج نجليه "عبدالله ومشعل"، في محافظة المخواة.
"سبق" تبارك للغامدي زواج نجليه وتتمنى لهم حياة زوجية سعيدة.
احتفل الرئيس رقباء أحمد بن محمد الغامدي أحد أفراد وزارة الدفاع بزواج نجليه "عبدالله ومشعل"، في محافظة المخواة.
"سبق" تبارك للغامدي زواج نجليه وتتمنى لهم حياة زوجية سعيدة.
احتفل الرئيس رقباء أحمد بن محمد الغامدي أحد أفراد وزارة الدفاع بزواج نجليه "عبدالله ومشعل"، في محافظة المخواة.
"سبق" تبارك للغامدي زواج نجليه وتتمنى لهم حياة زوجية سعيدة.
احتفل الرئيس رقباء أحمد بن محمد الغامدي أحد أفراد وزارة الدفاع بزواج نجليه "عبدالله ومشعل"، في محافظة المخواة.
"سبق" تبارك للغامدي زواج نجليه وتتمنى لهم حياة زوجية سعيدة.