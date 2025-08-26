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خطوة جديدة الليلة .. النصر يسعى لعبور السد في ذهاب آسيا

في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

يحل فريق السد القطري ضيفاً على نظيره النصر السعودي اليوم الاثنين وتحديداً عند الساعة 8:45 مساءً، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض (الدرة)، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

النصر يخوض اللقاء متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، وسيسعى لخطف فوز وبفارق جيد من الأهداف يقربه أكثر من خطف بطاقة نصف النهائي.

كما أن الفوز الأخير الذي حققه النصر "دورياً" على نظيره ضمك سيكون دافعاً قوياً لتخطي عقبة السد القطري.

واستبشرت الجماهير النصراوية بعودة المغربي نور الدين امرابط للقائمة الآسيوية بدلاً من البرازيلي "مايكون"، الذي يشكل قوة ضاربة إلى جانب جوليانو ومساندة فاعلة لخط الهجوم.

في المقابل يخوض السد المواجهة وسط غياب لاعبه المصاب الكوري نام تاي هي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خطوة جديدة الليلة .. النصر يسعى لعبور السد في ذهاب آسيا
سبق

يحل فريق السد القطري ضيفاً على نظيره النصر السعودي اليوم الاثنين وتحديداً عند الساعة 8:45 مساءً، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض (الدرة)، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

النصر يخوض اللقاء متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، وسيسعى لخطف فوز وبفارق جيد من الأهداف يقربه أكثر من خطف بطاقة نصف النهائي.

كما أن الفوز الأخير الذي حققه النصر "دورياً" على نظيره ضمك سيكون دافعاً قوياً لتخطي عقبة السد القطري.

واستبشرت الجماهير النصراوية بعودة المغربي نور الدين امرابط للقائمة الآسيوية بدلاً من البرازيلي "مايكون"، الذي يشكل قوة ضاربة إلى جانب جوليانو ومساندة فاعلة لخط الهجوم.

في المقابل يخوض السد المواجهة وسط غياب لاعبه المصاب الكوري نام تاي هي.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
12:13 AM

خطوة جديدة الليلة .. النصر يسعى لعبور السد في ذهاب آسيا

في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

A A A
أحمد سرور - الرياض
3
2,875

يحل فريق السد القطري ضيفاً على نظيره النصر السعودي اليوم الاثنين وتحديداً عند الساعة 8:45 مساءً، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض (الدرة)، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

النصر يخوض اللقاء متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، وسيسعى لخطف فوز وبفارق جيد من الأهداف يقربه أكثر من خطف بطاقة نصف النهائي.

كما أن الفوز الأخير الذي حققه النصر "دورياً" على نظيره ضمك سيكون دافعاً قوياً لتخطي عقبة السد القطري.

واستبشرت الجماهير النصراوية بعودة المغربي نور الدين امرابط للقائمة الآسيوية بدلاً من البرازيلي "مايكون"، الذي يشكل قوة ضاربة إلى جانب جوليانو ومساندة فاعلة لخط الهجوم.

في المقابل يخوض السد المواجهة وسط غياب لاعبه المصاب الكوري نام تاي هي.

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