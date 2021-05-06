الهيئة العامة للمنافسة توجه طلبا للعموم بإرسال مرئياتهم حول قطاع التأمين الصحي

صرح مصدر من الهيئة العامة للمنافسة بأنها بدأت دراسة شاملة عن (هيكل قطاع التأمين الصحي وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على المنافسة) لتبني تصور عن الهيكل السوقي للقطاع، والممارسات المحتملة التي قد تضر بالمنافسة العادلة بين الشركات المقدمة لخدمة التأمين الصحي ومزودوا الخدمات الصحية والشركات الأخرى ذات العلاقة، وفحص طبيعة العلاقة بين الشركات العاملة فيه. وتعلن الهيئة حاجتها لمرئيات المختصين والعموم حول القطاع، وأي معلومات ذات صلة، مما سيسهم في دقة الدراسة وفعالية السياسات المقترحة نتيجة لها. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنافسة تنشر نتائج دراساتها لمختلف قطاعات السوق تحقيقا لمبدأ الشفافية والمشاركة.