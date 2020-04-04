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توزيع 250 وجبة خلال منع التجوُّل للقطاعات الأمنية بحفر الباطن

نفَّذها مجلس المسؤولية الاجتماعية بالمحافظة

بادر مجلس المسؤولية الاجتماعية بحفر الباطن (الفاء) بتوزيع 250 وجبة خفيفة في أماكن مختلفة بالمحافظة على القطاعات الأمنية المشاركة في تنفيذ منع التجول للقطاعات (الشرطة والمرور وقوات الطوارئ والجيش). وسيستمر التوزيع حتى نهاية فترة منع التجوُّل.

يأتي هذا انطلاقًا من الشعور بالامتنان والفخر برجال الأمن القائمين على تطبيق قرار منع التجوُّل.

وقدم رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية (الفاء) شكره لمحافظ حفر الباطن على هذه المبادرة، وأكد أنها إحدى المساهمات الاجتماعية التي يقدمها رجال الأعمال بالمحافظة.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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توزيع 250 وجبة خلال منع التجوُّل للقطاعات الأمنية بحفر الباطن
سبق

بادر مجلس المسؤولية الاجتماعية بحفر الباطن (الفاء) بتوزيع 250 وجبة خفيفة في أماكن مختلفة بالمحافظة على القطاعات الأمنية المشاركة في تنفيذ منع التجول للقطاعات (الشرطة والمرور وقوات الطوارئ والجيش). وسيستمر التوزيع حتى نهاية فترة منع التجوُّل.

يأتي هذا انطلاقًا من الشعور بالامتنان والفخر برجال الأمن القائمين على تطبيق قرار منع التجوُّل.

وقدم رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية (الفاء) شكره لمحافظ حفر الباطن على هذه المبادرة، وأكد أنها إحدى المساهمات الاجتماعية التي يقدمها رجال الأعمال بالمحافظة.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
01:11 AM

توزيع 250 وجبة خلال منع التجوُّل للقطاعات الأمنية بحفر الباطن

نفَّذها مجلس المسؤولية الاجتماعية بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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بادر مجلس المسؤولية الاجتماعية بحفر الباطن (الفاء) بتوزيع 250 وجبة خفيفة في أماكن مختلفة بالمحافظة على القطاعات الأمنية المشاركة في تنفيذ منع التجول للقطاعات (الشرطة والمرور وقوات الطوارئ والجيش). وسيستمر التوزيع حتى نهاية فترة منع التجوُّل.

يأتي هذا انطلاقًا من الشعور بالامتنان والفخر برجال الأمن القائمين على تطبيق قرار منع التجوُّل.

وقدم رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية (الفاء) شكره لمحافظ حفر الباطن على هذه المبادرة، وأكد أنها إحدى المساهمات الاجتماعية التي يقدمها رجال الأعمال بالمحافظة.

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