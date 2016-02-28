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مصر تدين مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية تجاه المملكة

أكدت تضامنها مع السعودية ودعمها للتدابير التي تتخذها لصون أمنها

أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية الموجهة لأراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها استهداف مدينة الرياض بصاروخ بالستي، واستهداف جنوب المملكة بعدد من الطائرات المفخخة دون طيار.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم تضامن مصر الكامل مع المملكة ودعمها المستمر للتدابير كافة التي تتخذها لصون أمنها واستقرارها وحماية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة التي تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتهديدًا واضحًا للسلم والأمن الإقليميين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصر تدين مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية تجاه المملكة
سبق

أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية الموجهة لأراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها استهداف مدينة الرياض بصاروخ بالستي، واستهداف جنوب المملكة بعدد من الطائرات المفخخة دون طيار.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم تضامن مصر الكامل مع المملكة ودعمها المستمر للتدابير كافة التي تتخذها لصون أمنها واستقرارها وحماية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة التي تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتهديدًا واضحًا للسلم والأمن الإقليميين.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
02:16 PM

مصر تدين مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية تجاه المملكة

أكدت تضامنها مع السعودية ودعمها للتدابير التي تتخذها لصون أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية الموجهة لأراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها استهداف مدينة الرياض بصاروخ بالستي، واستهداف جنوب المملكة بعدد من الطائرات المفخخة دون طيار.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم تضامن مصر الكامل مع المملكة ودعمها المستمر للتدابير كافة التي تتخذها لصون أمنها واستقرارها وحماية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة التي تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتهديدًا واضحًا للسلم والأمن الإقليميين.

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