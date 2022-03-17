"المري": بيان كبار العلماء موافق لمقاصد الشريعة التي جاءت بالرحمة للمسلمين

نوه بالإجراءات التي اتخذتها الدولة والعمل بها من التعاون على البر والتقوى

أوضح عضو الإفتاء السابق بالمنطقة الشرقية الشيخ علي المري أن مواطن قول المؤذن: "صلوا في رحالكم" اثنتان الأول عند قوله: حي على الصلاة يقول: صلوا في رحالكم، أو صلوا في بيوتكم، والموضع الثاني: بعد الفراغ من الأذان فيقول: صلوا في بيوتكم، كما نص على ذلك أهل العلم من حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في تصريح لـ "سبق" عقب فتوى هيئة كبار العلماء إيقاف الصلوات الخمس والجمعة في المساجد دون الحرمين الشريفين ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة وفق مقاصد الشريعة كما جاء في بيان الهيئة الذي تم نشره.

وبيّن الشيخ "المري" أن بيان هيئة كبار العلماء الصادر مساء هذا اليوم جاء موافقاً لمقاصد الشريعة التي جاءت بالرحمة بالمسلمين والشفقة عليهم والرفق بهم، وأثنى على الجهود التي تقدمها الدولة بكافة قطاعاتها المختلفة للتصدي لهذا الوباء وبذل الغالي والنفيس من أجل سلامة وصحة المواطنين والمقيمين وجميع من يفد لهذه البلاد المباركة.

وحث عضو الإفتاء السابق الشيخ المري الجميع على الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الدولة حرصاً منها على صحة وسلامة الجميع، مؤكداً أن ذلك من التعاون على البر والتقوى سائلاً الله أن يزيل الغمة ويدفع هذا البلاء عن أمة الإسلام.