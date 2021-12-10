سمو ولي العهد يبعث برقية شكر لسمو أمير دولة الكويت

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لدى مغادرته دولة الكويت بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها:

صاحب السمو الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله

أمير دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ الشكر والتقدير لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

صاحب السمو، لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

سائلا المولى عز وجل لسموكم الكريم دوام الصحة والسعادة وللشعب الكويتي الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء

الكويت: 6 / 5 / 1443هـ

الموافق: 10 / 12 / 2021م