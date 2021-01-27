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تنبيهان لمكة والشرقية: تدنٍّ في الرؤية بسبب الضباب

"الأرصاد": تستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الأحد

أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهين حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقتي مكة المكرمة والشرقية.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد تدنيًا في الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الطائف والهدا والشفا والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ01.00 من صباح الأحد، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.

كما نبهت "الأرصاد" المنطقة الشرقية من حالة تدنٍّ في الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الجبيل والدمام والظهران والخفجي والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ01.00 من صباح الأحد، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيهان لمكة والشرقية: تدنٍّ في الرؤية بسبب الضباب
سبق

أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهين حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقتي مكة المكرمة والشرقية.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد تدنيًا في الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الطائف والهدا والشفا والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ01.00 من صباح الأحد، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.

كما نبهت "الأرصاد" المنطقة الشرقية من حالة تدنٍّ في الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الجبيل والدمام والظهران والخفجي والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ01.00 من صباح الأحد، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
01:33 AM

تنبيهان لمكة والشرقية: تدنٍّ في الرؤية بسبب الضباب

"الأرصاد": تستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الأحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهين حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقتي مكة المكرمة والشرقية.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد تدنيًا في الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الطائف والهدا والشفا والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ01.00 من صباح الأحد، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.

كما نبهت "الأرصاد" المنطقة الشرقية من حالة تدنٍّ في الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الجبيل والدمام والظهران والخفجي والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ01.00 من صباح الأحد، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.

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