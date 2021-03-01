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مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

إجمالي الإصابات بلغ 182424 من ضمنهم 140892 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأحد خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 140892 حالة حتى أمس، وفقًا لـ"مصراوي".

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 595 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 182424 حالة، من ضمنهم 140892 حالة تم شفاؤها، و10688 حالة وفاة.

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مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة
سبق

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأحد خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 140892 حالة حتى أمس، وفقًا لـ"مصراوي".

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 595 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 182424 حالة، من ضمنهم 140892 حالة تم شفاؤها، و10688 حالة وفاة.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
02:01 AM

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

إجمالي الإصابات بلغ 182424 من ضمنهم 140892 متعافيًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأحد خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 140892 حالة حتى أمس، وفقًا لـ"مصراوي".

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 595 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 182424 حالة، من ضمنهم 140892 حالة تم شفاؤها، و10688 حالة وفاة.

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