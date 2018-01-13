"حساب المواطن": إيقاف البرنامج لدى بعض المستفيدين بسبب عدم تطابق البيانات

دعا للتواصل مع خدمة العملاء لإثبات صحّتها

كشف "حساب المواطن" إلى أنه تم إيقاف البرنامج لدى بعض المستفيدين؛ بسبب عدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة، وعدم تجاوب المستفيدين بالرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح.

جاء ذلك بعد أن تم إيقاف برنامج "حساب المواطن" لدى بعض المستفيدين، حيث تظهر لهم رسالة أنه تم إيقاف الحساب حالياً، ويجب التواصل مع خدمة العملاء ببرنامج حساب المواطن.

وقال "الحساب": نظراً لعدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة، ولعدم تجاوبكم مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح فقد تم إيقاف الدعم حتى يتم إثبات صحة البيانات، بإرفاق ما يثبت ذلك عبر الدخول على الرابط التالي urv.ca.gov.sa، وللاستفسار يمكن للمستفيد التواصل على الرقم 19912".