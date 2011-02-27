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"وفد الصم" بكلية الاتصالات بالرياض يزور التدريب التقني بالجنادرية

اطلع على محتويات الجناح وأركانه المتنوعة بصحبة مترجم للإشارة

قام وفد من قسم التقنية الخاصة (فئة الصم) بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، أمس، بزيارة جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشارك هذه الأيام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32.

واطلع الوفد، بصحبة مترجم الإشارة بالكلية والمشارك في جناح المؤسسة "سطام بن عبدالعزيز الفهيد"، على محتويات الجناح وأركانه المتنوعة، والتي شملت: الهوية الجديدة للمؤسسة، وأكاديمية الطفل، وتقنية الكهرباء الإنشائية، وصيانة الأجهزة، والتنسيق الوظيفي، وابتكارات المتدربين، وعروض الروبورت، ومهارات المتدربين في صيانة الأجهزة المنزلية، وتصاميم المشاريع الخاصة به، وأنظمة الإنذار، والتحكم بتسريب الغازات، والتعريف بحقيبة الإسعافات الأولية، وتثقيف الزائرين بكيفية قراءة البطاقة التعريفية والأجهزة المنزلية.

وفي نهاية الجولة حضر الوفد محاضرة توعية عن السلامة والصحة المهنية قدّمها المهندس محمد البازعي وترجمها سطام الفهيد.

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"وفد الصم" بكلية الاتصالات بالرياض يزور التدريب التقني بالجنادرية
سبق

قام وفد من قسم التقنية الخاصة (فئة الصم) بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، أمس، بزيارة جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشارك هذه الأيام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32.

واطلع الوفد، بصحبة مترجم الإشارة بالكلية والمشارك في جناح المؤسسة "سطام بن عبدالعزيز الفهيد"، على محتويات الجناح وأركانه المتنوعة، والتي شملت: الهوية الجديدة للمؤسسة، وأكاديمية الطفل، وتقنية الكهرباء الإنشائية، وصيانة الأجهزة، والتنسيق الوظيفي، وابتكارات المتدربين، وعروض الروبورت، ومهارات المتدربين في صيانة الأجهزة المنزلية، وتصاميم المشاريع الخاصة به، وأنظمة الإنذار، والتحكم بتسريب الغازات، والتعريف بحقيبة الإسعافات الأولية، وتثقيف الزائرين بكيفية قراءة البطاقة التعريفية والأجهزة المنزلية.

وفي نهاية الجولة حضر الوفد محاضرة توعية عن السلامة والصحة المهنية قدّمها المهندس محمد البازعي وترجمها سطام الفهيد.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
10:11 AM

"وفد الصم" بكلية الاتصالات بالرياض يزور التدريب التقني بالجنادرية

اطلع على محتويات الجناح وأركانه المتنوعة بصحبة مترجم للإشارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام وفد من قسم التقنية الخاصة (فئة الصم) بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، أمس، بزيارة جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشارك هذه الأيام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32.

واطلع الوفد، بصحبة مترجم الإشارة بالكلية والمشارك في جناح المؤسسة "سطام بن عبدالعزيز الفهيد"، على محتويات الجناح وأركانه المتنوعة، والتي شملت: الهوية الجديدة للمؤسسة، وأكاديمية الطفل، وتقنية الكهرباء الإنشائية، وصيانة الأجهزة، والتنسيق الوظيفي، وابتكارات المتدربين، وعروض الروبورت، ومهارات المتدربين في صيانة الأجهزة المنزلية، وتصاميم المشاريع الخاصة به، وأنظمة الإنذار، والتحكم بتسريب الغازات، والتعريف بحقيبة الإسعافات الأولية، وتثقيف الزائرين بكيفية قراءة البطاقة التعريفية والأجهزة المنزلية.

وفي نهاية الجولة حضر الوفد محاضرة توعية عن السلامة والصحة المهنية قدّمها المهندس محمد البازعي وترجمها سطام الفهيد.

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