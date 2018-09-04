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كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تستقبل المستجدين

الخليفة حثهم على الالتزام بالأنظمة واللوائح

حثّ عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة المتدربين المستجدين على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح أثناء التدريب لتسير أمورهم بكل يسر وسهولة، مبينًا أن هناك أنظمة صارمة تجعل المتدرب يعاقب بسبب تصرفه الخاطئ.
وأشار إلى أن الكلية تقدم جميع ما يحتاجه المتدربون من استشارات وتوجيهات وبرامج متميزة وأنشطة متنوعة, مؤكداً ضرورة الانتظام والالتزام بالزي الرسمي للكلية والاجتهاد في التحصيل العلمي, لما يخدمهم مستقبلاً, ورحب بهم وتمنى لهم التوفيق والنجاح.
جاء ذلك في كلمته اليوم في برنامج استقبال المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول 1439/ 1440هـ, والبالغ عددهم 470 متدربًا والذي نفذته إدارة الخدمات الإرشادية بوكالة الكلية لشؤون المتدربين، وذلك على مسرح الكلية واستمر لمدة يومين.
من جانبه أوضح وكيل الكلية إبراهيم الحناكي أن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها.
وبين أن البرنامج استمر لمدة يومين قدم خلاله مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام بالكلية تعريفاً عن إداراتهم وأقسامهم، كما تتخلله زيارة جميع الأقسام التدريبية بالكلية, والمعامل والورش, وإدارة خدمات المتدربين, للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.
يذكر أن الكلية قدمت للمستجدين خدمات جديدة إلكترونية من خلال وسائل التواصل الجديدة كتويتر والواتساب والتي وفرت عليهم الكثير من الجهد للتعرف على الكلية وأقسامها وقاعاتها التدريبية, في الوقت الذي وفرت خدمة شبكة الإنترنت (الواي فاي للجميع).

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كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تستقبل المستجدين
سبق

حثّ عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة المتدربين المستجدين على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح أثناء التدريب لتسير أمورهم بكل يسر وسهولة، مبينًا أن هناك أنظمة صارمة تجعل المتدرب يعاقب بسبب تصرفه الخاطئ.
وأشار إلى أن الكلية تقدم جميع ما يحتاجه المتدربون من استشارات وتوجيهات وبرامج متميزة وأنشطة متنوعة, مؤكداً ضرورة الانتظام والالتزام بالزي الرسمي للكلية والاجتهاد في التحصيل العلمي, لما يخدمهم مستقبلاً, ورحب بهم وتمنى لهم التوفيق والنجاح.
جاء ذلك في كلمته اليوم في برنامج استقبال المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول 1439/ 1440هـ, والبالغ عددهم 470 متدربًا والذي نفذته إدارة الخدمات الإرشادية بوكالة الكلية لشؤون المتدربين، وذلك على مسرح الكلية واستمر لمدة يومين.
من جانبه أوضح وكيل الكلية إبراهيم الحناكي أن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها.
وبين أن البرنامج استمر لمدة يومين قدم خلاله مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام بالكلية تعريفاً عن إداراتهم وأقسامهم، كما تتخلله زيارة جميع الأقسام التدريبية بالكلية, والمعامل والورش, وإدارة خدمات المتدربين, للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.
يذكر أن الكلية قدمت للمستجدين خدمات جديدة إلكترونية من خلال وسائل التواصل الجديدة كتويتر والواتساب والتي وفرت عليهم الكثير من الجهد للتعرف على الكلية وأقسامها وقاعاتها التدريبية, في الوقت الذي وفرت خدمة شبكة الإنترنت (الواي فاي للجميع).

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
04:23 PM

كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تستقبل المستجدين

الخليفة حثهم على الالتزام بالأنظمة واللوائح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حثّ عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة المتدربين المستجدين على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح أثناء التدريب لتسير أمورهم بكل يسر وسهولة، مبينًا أن هناك أنظمة صارمة تجعل المتدرب يعاقب بسبب تصرفه الخاطئ.
وأشار إلى أن الكلية تقدم جميع ما يحتاجه المتدربون من استشارات وتوجيهات وبرامج متميزة وأنشطة متنوعة, مؤكداً ضرورة الانتظام والالتزام بالزي الرسمي للكلية والاجتهاد في التحصيل العلمي, لما يخدمهم مستقبلاً, ورحب بهم وتمنى لهم التوفيق والنجاح.
جاء ذلك في كلمته اليوم في برنامج استقبال المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول 1439/ 1440هـ, والبالغ عددهم 470 متدربًا والذي نفذته إدارة الخدمات الإرشادية بوكالة الكلية لشؤون المتدربين، وذلك على مسرح الكلية واستمر لمدة يومين.
من جانبه أوضح وكيل الكلية إبراهيم الحناكي أن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها.
وبين أن البرنامج استمر لمدة يومين قدم خلاله مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام بالكلية تعريفاً عن إداراتهم وأقسامهم، كما تتخلله زيارة جميع الأقسام التدريبية بالكلية, والمعامل والورش, وإدارة خدمات المتدربين, للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.
يذكر أن الكلية قدمت للمستجدين خدمات جديدة إلكترونية من خلال وسائل التواصل الجديدة كتويتر والواتساب والتي وفرت عليهم الكثير من الجهد للتعرف على الكلية وأقسامها وقاعاتها التدريبية, في الوقت الذي وفرت خدمة شبكة الإنترنت (الواي فاي للجميع).

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