النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1859 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1567 إصابة

"الأرصاد" تراقب الحالة الجوية في شمال بحر العرب "منخفض جوي"

يُتوقع تحركه خلال 48 ساعة القادمة

تراقب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية الحالة الجوية المرصودة في شمال بحر العرب "منخفض جوي"؛ وذلك بحسب ما تشير إليه آخر التحاليل لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية.

وقالت الأرصاد: يُتوقع تحرك المنخفض خلال 48 ساعة القادمة داخل بحر العرب وخليج عمان وتأثيره بهطول أمطار متفاوتة الغزارة، ورياح نشطة، وارتفاع في الأمواج على أجزاء من سلطنة عمان، كما تشير التوقعات إلى عدم تأثير الحالة على أجواء المملكة.

وأشارت إلى إصدار التقارير اللازمة عند حدوث أي مستجدات.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأرصاد أمطار حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تراقب الحالة الجوية في شمال بحر العرب "منخفض جوي"
سبق

تراقب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية الحالة الجوية المرصودة في شمال بحر العرب "منخفض جوي"؛ وذلك بحسب ما تشير إليه آخر التحاليل لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية.

وقالت الأرصاد: يُتوقع تحرك المنخفض خلال 48 ساعة القادمة داخل بحر العرب وخليج عمان وتأثيره بهطول أمطار متفاوتة الغزارة، ورياح نشطة، وارتفاع في الأمواج على أجزاء من سلطنة عمان، كما تشير التوقعات إلى عدم تأثير الحالة على أجواء المملكة.

وأشارت إلى إصدار التقارير اللازمة عند حدوث أي مستجدات.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
04:50 PM

"الأرصاد" تراقب الحالة الجوية في شمال بحر العرب "منخفض جوي"

يُتوقع تحركه خلال 48 ساعة القادمة

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
1
2,334

تراقب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية الحالة الجوية المرصودة في شمال بحر العرب "منخفض جوي"؛ وذلك بحسب ما تشير إليه آخر التحاليل لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية.

وقالت الأرصاد: يُتوقع تحرك المنخفض خلال 48 ساعة القادمة داخل بحر العرب وخليج عمان وتأثيره بهطول أمطار متفاوتة الغزارة، ورياح نشطة، وارتفاع في الأمواج على أجزاء من سلطنة عمان، كما تشير التوقعات إلى عدم تأثير الحالة على أجواء المملكة.

وأشارت إلى إصدار التقارير اللازمة عند حدوث أي مستجدات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,716
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,183
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,957
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,448

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة